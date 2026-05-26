La cantautora Adriana Sofía estrenó su sencillo “No me dejes caer”. La canción narra la crisis interior de quien ha vivido con pasión y alegría, pero de pronto siente la ausencia de Dios que siempre le marcó el camino. A través de una súplica repetida, “No me dejes caer”, la letra expresa el clamor por no caer en la tristeza, la falta de propósito, la mediocridad ni la desesperanza.

“Entre preguntas y búsqueda interior, descubre que ese silencio de Dios se vuelve una presencia honda y luz para avanzar. En lo cotidiano, redescubre que su Amado sale a su encuentro, la consuela y la fortalece incluso a través de las pruebas”, detalla el comunicado de prensa.

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La canción surgió en una encrucijada personal, al cerrar una etapa como misionera e iniciar una nueva como cantautora, llevando el mensaje de Dios desde la industria de la música comercial para ampliar su evangelización.

“Yo he pasado por estos momentos de sentir ausencia de Dios más de una vez. La canción brotó como fruto de uno de estos instantes”, confesó Adriana Sofía mediante declaraciones escritas.

El mensaje central es que el camino espiritual no es siempre luminoso. “Creemos que todo es ideal y fácil cuando buscamos a Dios, pero la realidad es de luces y sombras. Somos humanos, y es ahí donde debemos volvernos hacia Él con total confianza. Solo así podemos seguir dándonos del todo a Él y amando al prójimo de corazón”, añadió.

La producción ejecutiva de este sencillo es de RC Productions, la producción musical estuvo a cargo de Kiki Troia y la producción del video por El Viejo Seminario.

“No me dejes caer” ya está disponible en Spotify, Apple Music, YouTube y todas las plataformas digitales. El video oficial puede verse en el canal de YouTube de la artista.