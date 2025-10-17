Como parte de la celebración de los 250 años de la fundación del Municipio de Aguadilla y el 133 aniversario del natalicio del insigne compositor Rafael Hernández, la administración municipal y la Compañía de Turismo de Puerto Rico invitan al público a celebrar el evento “Por ti Rafael”.

Se trata de una emotiva y vibrante celebración de la cultura puertorriqueña que se llevará a cabo los días 25 y 26 de octubre, marcando el regreso del tradicional Festival de la Música Rafael Hernández.

El alcalde Julio Roldán señaló que esta celebración tiene varios propósitos al ser organizada, siendo el primero y más importante realzar la figura de este insigne aguadillano. El Jibarito, es conocido considerado como uno de los compositores más importantes de nuestro país y cuya música ha recorrido el mundo entero e interpretada por grandes figuras internacionales.

La celebración comenzará desde el mediodía (sábado y domingo) con un despliegue de artesanos y muestra gastronómica de establecimientos del área, ofreciendo al público una experiencia sensorial completa.

Los eventos musicales comienzan a las 3:00 de la tarde, con una programación de primer nivel: el 25 de octubre con el coro municipal Alma Aguadilla, Wendy Luna, Chucho Avellanet, Norberto Vélez, finalizando esa noche con el concierto “Por ti Rafael” dirigido por el maestro Cucco Peña. Ese espectáculo, animado por Junior Abrams, será un recorrido histórico por la música de Rafael Hernández y contará con la participación de Dagmar, Víctor Santiago, Victoria Sanabria, Keila Marie y el actor Modesto Lacén.

El 26, la música irá por cuenta de la Banda Musical de Aguadilla, pleneros De la Negra, Andrés Jiménez, Chuwi, finalizando con un gran cierre a cargo del Filósofo del Rap, Vico C.

Para la comodidad de quienes visiten el pueblo ese fin de semana, se habilitarán áreas de estacionamientos en la zona urbana del pueblo y se establecerá un sistema de transporte masivo desde los estacionamientos del estadio Canena Márquez y el complejo acuático Las Cascadas, ambos ubicados en la carretera #2.

“Por ti Rafael” será un encuentro familiar lleno de alegría, orgullo boricua y amor por nuestras tradiciones. La entrada será libre de costo.