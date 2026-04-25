Lista para llevar su travesía emocional y evolución en la música del Caribe.

La cantautora Aidita Encarnación se pone el sombrero de solista con el lanzamiento de su primera producción discográfica “Todo lo que soy”, una propuesta musical cargada de sensibilidad, identidad y riqueza sonora.

La intérprte y compositora compartió la noticia sobre su nuevo proyecto con trece temas donde busca tender un puente entre los grandes clásicos de la música hispana y nuevas miradas contemporáneas, integrando géneros como el bolero, la bomba puertorriqueña, el chachachá, el tango y la canción social.

PUBLICIDAD

Con este trabajo, Encarnación marca un hito en su carrera, y se presenta como una voz auténtica y versátil dentro de la música actual.

“Este disco es un agradecimiento a los maestros que nos formaron y una apuesta por seguir contando nuestras historias con honestidad”, expresó Encarnación, en declaraciones escritas, sobre la esencia detrás de este álbum.

El disco abre con “Celos”, sencillo promocional y composición original de Encarnación, una pieza que destaca por su honestidad lírica y fuerza interpretativa, estableciendo desde el inicio el tono íntimo y reflexivo del proyecto.

A partir de ahí, el repertorio se despliega con una cuidada curaduría que incluye reinterpretaciones de obras emblemáticas como “Las Caras Lindas” de Catalino “Tite” Curet Alonso, llevada a la raíz de la bomba, así como “Ojalá” de Silvio Rodríguez y “La Copa Rota” de Benito de Jesús, entre otras.

La producción también se distingue por su capacidad de explorar distintos matices emocionales, transitando desde la nostalgia del tango hasta la fuerza expresiva de la canción de contenido social. En este recorrido, se destacan momentos de gran sensibilidad como el dúo junto a Jesús “Chuito” Muñoz en “Créeme”, que aporta una dimensión interpretativa íntima y colaborativa al proyecto.

Uno de los pilares fundamentales del álbum es la inclusión de composiciones inéditas de la propia Aidita Encarnación, entre ellas “África” y “Tú Esperas”, piezas que enriquecen la narrativa del disco al abordar temas como el amor, la identidad y la herencia cultural. Estas canciones reafirman su faceta como autora y su compromiso con una propuesta artística honesta y significativa.

Con arreglos cuidadosamente elaborados y la participación de destacados músicos, “Todo lo que Soy” logra un balance entre sofisticación musical y cercanía emocional, convirtiéndose en un proyecto que conecta tanto con la tradición como con nuevas audiencias.

“Todo lo que Soy” estará disponible en todas las plataformas digitales de música.