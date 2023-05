El éxito repentino que asomó el año pasado le fue confirmando que su aspiración por dedicarse a la música es la correcta. Pero el furor de una agenda llena de compromisos, viajes constantes y algunos sinsabores que fue descubriendo en el camino, sirvieron para aterrizarlo de golpe y hacerlo reflexionar que necesitaba una pausa para la calma.

El momento de retomar las riendas artísticas llegó. Ahora el intérprete urbano puertorriqueño Alejo regresa pleno de entusiasmo con el lanzamiento del álbum El Favorito de las nenas, una apuesta que afianza su esencia musical.

“Con este disco encontré muchas cosas, no solamente como artista, sino en lo personal como Rubén. El proceso del disco me ayudó mucho a entender el tipo de artista que soy y quiero ser”, expuso el vocalista de 19 años, natural de Caguas. “No es que no lo tenía claro. A veces cuando uno empieza, empiezan a pasar los viajes, tengo que estar aquí, tengo que estar allá, empiezan a pasar mil cosas y uno como que se pierde, y este disco, como tuve la oportunidad de encerrarme varios días, estar tranquilo y solamente enfocarme en qué quería hacer y qué quería dar al público, me ayudó a entender más lo que es Alejo y lo que Rubén quiere hacer el resto de su vida con Alejo”, añadió pensativo, y repasó cuando arribó el éxito arrollador del tema Pantysito. La canción, que incluye las voces del colombiano Feid y el puertorriqueño Robi, cuenta con millones de reproducciones en las principales plataformas digitales de música.

“En dos semanas era un chamaquito que estudiaba en la UPR, y después era un chamaquito que estaba sonando en todos lados”, rememoró Rubén Alejandro Estrada Feliú, haciendo referencia a cuando en 2022 cursaba su primer año universitario con el interés de estudiar administración de empresas. “Hacer música era un proceso que disfrutaba mucho, y era algo que soñaba mucho, y yo entendía que yo estaba ready. Pero la realidad del caso es que yo creo que nadie está ready para lo que trae el mundo de la música, y tuve mucho mal rato porque yo pensaba que funcionaba de una manera, y en verdad era que es de otra. Entonces tuve, no tropiezos porque gracias a Dios, en ningún momento me ha ido mal, fueron más bien experiencias quizás con otros artistas en la música y la industria en sí, que yo pensaba que era ‘así’, y lamentablemente, no lo es”.

Tomar un tiempo para la introspección ayudó a recargar baterías al también responsable de los EP 32 de diciembre y Full Discoteka. “Fue una autorreflexión. Fue como que en la noche que más triste me sentía, que no sabía por qué era. Me di cuenta de que en verdad no lo puedo ver como un negocio. No lo puedo ver como un trabajo porque al final del día le voy a perder el amor. No hay nada como disfrutar de algo que uno hace. La música siempre ha sido esa cosa en mi vida que yo creo que disfruto más que nada en el mundo”.

Apoyarse en la fe también contribuyó a su armonía. “Estaba un poquito alejado de Dios”, confesó. “Siempre he sido bien creyente, y empecé a rezar todos los días, no para pedirle nada, sino para darle gracias por todo lo que me ha dado y todo lo que sé que viene por ahí”.

En la actualidad, la confianza plena y el entusiasmo dirigen su regreso. “Me siento más ready que nunca y más en paz”, sostuvo enfático Alejo, quien se enamoró del ritmo urbano desde temprano en su adolescencia. “Nunca me había sentido tan seguro con un proyecto como con la música que tengo ahora mismo para este disco”.

El álbum de 12 temas explora fusiones urbanas con los géneros del pop y el house. El título hace referencia a una de las frases que suele utilizar en sus letras.

“Es algo con lo que todo el mundo me conoce. Me puse a pensar en todas las veces que me encuentro a los fanáticos. No me llaman por Alejo, lo que me dicen es ‘el favorito de las nenas’, entonces pensé ‘esto tiene que ser el nombre porque describe lo que está pasando ahora mismo’ ”.

El intérprete, que procuró involucrarse en la mayor medida en los aspectos de producción y composición, resaltó su interés en la temática de las canciones. “Soy una persona que canto para las nenas. Para este disco traté de hacerlo bastante general para que sea un disco que todo tipo de público pueda escucharlo. Por eso es que hay canciones que son un poco más fuertes. Otras canciones que son superrománticas”, describió. “Es algo que yo quería que fuera para todo el mundo”.

El tema promocional, 305, que hace referencia al código de área o prefijo telefónico de Miami, Florida, se inspiró en la huella agradable que le ha dejado esta ciudad en su despunte musical. “Describe mucho lo que es mi flow”, dijo. “Me da este vibe de Pantysito. Es un tema que, para mí, pienso que puede ser bien grande en mi carrera, que va a ser de los favoritos de la gente también”, señaló el intérprete, quien la tarde del miércoles tuvo un encuentro con su fanaticada en Plaza Las Américas en el marco de la presentación de su álbum.

A su vez, celebra las colaboraciones con Brray (Tu gatito), Legallyrxx (Once once Remix) y Saiko (D x vida) para el disco. “Brray es una persona que lo vengo escuchando desde chamaquito”, dijo con admiración. “Saiko está rompiendo en España ahora mismo”, afirmó sobre una de las nuevas voces de la música urbana, natural de Granada. Del boricua Legallyrxx, elogió que es “superhumilde, un chamaquito que se está haciendo todos los parties”.