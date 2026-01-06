La cantante mexicana Ana Bárbara, conocida como “La Reina Grupera”, sorprendió a sus seguidores al anunciar un retiro de los escenarios a lo largo del 2026, decisión que ha sido reportada por diversos medios internacionales y de espectáculos.

Según Milenio, la intérprete de éxitos como Bandido confirmó en una entrevista televisiva que hará una pausa en su carrera tras su histórica presentación en Times Square, Nueva York, durante las celebraciones de Año Nuevo.

La decisión, detallada por Noroeste, se da después de más de tres décadas de trayectoria artística y responde a motivos personales y familiares. Ana Bárbara explicó que se tomará este descanso porque lo “necesita mi alma y mi corazón”, con la intención de dedicar más tiempo a su bienestar emocional y a su vida familiar, especialmente con sus hijos.

Medios como El Imparcial y Uniradio Informa Baja California coinciden en que la cantante aclaró que esta pausa no implica un retiro definitivo, sino una etapa de descanso para atender aspectos personales y emocionales antes de, posiblemente, regresar a la música.

Además, la nota de Turquesa News subraya que Ana Bárbara ha señalado la importancia de fortalecer la convivencia con su familia tras años de intensa actividad artística, dejando entrever que el ritmo de trabajo y las exigencias de la vida pública también influyeron en su determinación.

La noticia ha generado reacciones divididas entre sus seguidores: algunos aplauden la decisión de priorizar su salud y su familia, mientras que otros expresan nostalgia ante la idea de su ausencia en los escenarios durante 2026.

Con más de 30 años en la industria, Ana Bárbara se ha consolidado como una de las voces más emblemáticas del regional mexicano, y este anuncio marca un hito en su carrera, que ahora entra en un periodo de reflexión y descanso.