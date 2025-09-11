¡Bien puesta en regalar a su niña interior un momento para honrar a su estrella favorita!

Así se encuentra la cantante Ana Isabelle, quien se prepara para rendirle tributo nuevamente a la estrella Selena Quintanilla en una segunda función de su espectáculo “Fotos y recuerdos”, el viernes 12 de septiembre, en el Moneró Café Teatro and Bar del Centro de Bellas Artes de Caguas.

La artista mostró su orgullo de volver al recinto ubicado en el tercer piso del “venue” criollo tras una primera función, totalmente vendida, el pasado 31 de agosto, para celebrar por todo lo alto a la artista que conmovió a jóvenes y adultos en la década de 1990 con su fusión única de música regional mexicana, cumbia y pop. El singular e íntimo espectáculo también llegó a contar con las participaciones sorpresas de figuras como Chucho Avellanet, Christian Daniel, así como su colega y ganadora de la quinta edición de “Objetivo Fama”, Cristina Eustace.

PUBLICIDAD

“¡Estoy agradecida que se llenó el tributo y que fue una noche que el público disfrutó un montón!”, expresó la cantante en entrevista telefónica con Primera Hora, destacando que, más allá de escuchar los éxitos de la “Reina de la Música Tex-Mex”, podrán gozar de una velada en la que narrará su conexión con la artista tejana.

“¡Bailamos! ¡Cantamos! Me visto como Selena, en todos los sentidos, le rindo tributo a ella; y estoy bien contenta en volver repertirla!”, destacó.

La también actriz resaltó que revivir a la intérprete de éxitos como “Amor prohibido”, “Como la flor” y “El chico del apartamento 512” es una honra que la lleva con suma responsabilidad tras la presentación darse a 30 años del asesinato de la artista a manos de la exenfermera Yolanda Saldívar, quien aún continúa reclusa por el crimen.

“He hecho su música en diferentes etapas de mi vida, pero quería hacerlo en un ‘venue’ íntimo, porque el año pasado lo hice en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce, también lo llevé antes a la Sala Sinfónica Pablo Casals, y lo he hecho en el mismo Bellas Artes de Caguas, pero no había hecho algo donde pudiera estar más conectada con el público, narrar historias, hacer algo más personal. Este era el momento perfecto para hacerlo”, sostuvo la cagüeña, quien también ha trabajado de cerca con A.B. Quintanilla, hermano de la tejana, así como su viudo, el guitarrista Chris Pérez, permitiéndole verla desde una perspectiva renovada.

“Su música marcó mi niñez y me inspiró a poder bailar, cantar y actuar, que eso mismo era lo que quería Selena en el futuro, y lo impresionante para mí es que ella ni usaba bailarines, ella era suficiente para los escenarios”, resaltó quien asegura que este show no busca hacer una imitación de Selena, sino llevar su trabajo con su esencia propia. “Sigo cantando como yo, pero tomé unos manerismos, unas moviditas de ella, así como sus ‘outfits’. Yo sé que la van a pasar brutal”.

Los boletos de “Ana Isabelle: Fotos y recuerdos: Tributo a Selena” están disponibles en Ticketera.