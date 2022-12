Los momentos vividos durante su paso como intérprete en la reconocida agrupación salsera Apollo Sound por más de una década, los atesora. Pero ser solista era una aspiración que tenía clara incluso antes de pertenecer a la orquesta originada por el legendario músico Roberto Roena.

El cantante Andrés Waldemar Volmar disfruta a plenitud la nueva etapa musical en la que apuesta a su talento para brillar en solitario, con la que espera consolidarse en una faceta para la que se ha preparado con el paso de los años.

“Era algo que siempre tenía en mente. Previo a la oportunidad de entrar al Apollo Sound, mi aspiración era convertirme en artista y ser cantante, así que eso siempre yo lo vi como esta escuela, esta universidad, y fue una gran universidad, una gran institución universitaria para mí”, enfatizó el cantautor, quien este martes 13 de diciembre presentará el release party de su EP Hebraeus Artemis en Eco’s Sport Park, en San Juan. El evento gratuito servirá como preámbulo al lanzamiento de la producción discográfica en las plataformas digitales contemplado para el próximo 20 de diciembre.

Los acercamientos para despuntar como solista llegaron incluso durante su labor en la orquesta del fallecido “Señor Bongó”. “Habían surgido varias oportunidades para este proyecto, pero yo por lealtad y respeto a quien me había dado la oportunidad (en la música) no lo hice”, dijo el también presentador de La bóveda de TeleOnce. El vocalista sostuvo que el músico le había mostrado su respaldo a sus aspiraciones.

“Roberto Roena, públicamente, apoyó mi decisión de lanzarme como solista, y eso también me dio cierta tranquilidad”. Incluso, alentó varios de sus proyectos, como el que realizó en 2019 en Punto Fijo, en el Centro de Bellas Artes de Santurce, bajo el nombre de Acústico con Andrés Waldemar. “Con lo que yo generé en ese evento fue que grabé uno de los sencillos que voy a estar presentando en este EP”, compartió con entusiasmo sobre la experiencia, y expresó que la situación por la crisis del COVID-19 retrasó los planes.

“Luego, en la pandemia surge el fallecimiento de Roberto Roena y decidí aplazar el proyecto un año por respeto a ese luto, y porque entendía que la responsabilidad de que el Apollo Sound continuara, era algo que yo tenía que bregar”, dijo sobre el compromiso que incluyó ayudar a buscar al nuevo integrante para ocupar su lugar.

En la actualidad, la espera para su debut como solista está a solo horas de terminar. A través de los seis temas de Hebraeus Artemis presenta el estilo del género tropical que busca convertir en su sello artístico, además de interpretar temas inéditos.

“Entendí que lo mejor era comenzar con un EP, y de esa manera poderme ir mercadeando al ir al extranjero y visitar diferentes plazas, tener mis propios temas, en vez de covers”, sostuvo convencido. La salsa urbana, como la describe, pesa en los ritmos de la producción discográfica que incluye la bachata Cantinero. “Todos son dedicados a la mujer, hablando los atributos a la mujer. Es un homenaje”, añadió sobre la producción que cuenta con los temas Entramo’ a la disco, Bandolera, Independiente y Sustancia.

La canción Me tiene envuelto, que trabajó con su hermano mayor Manuel Julián, tiene un valor muy particular. “Por muchos años estuvo combatiendo la enfermedad de la adicción. En su proceso de rehabilitación, un día fue a casa y cogió un piano que yo tenía y dijo ‘escucha esto, es un trap’, y le dije para hacerlo en salsa. Mi hermano tiene un talento increíble”, resaltó sin poder evitar contener las lágrimas. El tema que trabajaron juntos es la única colaboración con la que cuenta en el EP. “Se convirtió en director de Hogares Crea y en plena pandemia ya había mandado a hacer el arreglo. Le di esa sorpresa. Fue el primer tema que se grabó”. Manuel Julián también lo acompañará en el escenario en el release party de mañana.

Al hablar del título del EP, describió que seleccionó “hebraeus” por su significado de “cruce, al otro lado, y estoy haciendo una transición, saliendo del Apollo Sound para hacer este sueño”. La palabra “Artemis”, explicó, también guarda una conexión con su amor por la orquesta en la que trabajó por 13 años. “Artemis era hermana de Apolo dentro de la mitología griega, y significa también ese misticismo de ir a explorar el mundo de posibilidades”, expuso. También, por tratarse del nombre del cohete lunar de la NASA Artemis I, lanzado en noviembre. “(El nombre de la orquesta) Apollo vino porque en 1969, cuando lanzaron la misión del Apolo a la Luna, Roberto salió por primera vez con la orquesta, y le puso ese nombre”, dijo sobre la iniciativa parecida.

A la par con sus planes en la música, continúa su labor en La bóveda, que comenzó en agosto. “Esta oportunidad del programa ha sido algo bien bonito porque estamos curando familias puertorriqueñas, llevando la alegría, llevándole amor, llevando la esperanza con cada juego, llevando un rayo de esperanza”.

El cantante, quien también se ha desempeñado en la política, enfatizó su objetivo por enfocarse de lleno en la música. “Llegué al arte y del arte no me voy. Yo muero siendo artista”, confesó. “En la vida uno no puede renunciar a las metas. Hay que trabajarlas, y tener fe en Dios”.