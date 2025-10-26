El exponente urbano puertorriqueño Anubiis presenta el lanzamiento oficial de su álbum “10/10”, una producción que apuesta a consolidar “su madurez artística, su voz versátil y su talento para combinar ritmos, emociones y narrativas profundas dentro del género urbano”, describe el comunicado de prensa.

Con las rimas que distinguen su estilo único, el álbum de 11 temas explora los temas del amor y la admiración hacia su musa principal: la mujer. “Musicalmente, “10/10” presenta el toque característico de Anubiis: fluidez rítmica, entonación envolvente y capacidad narrativa que le permiten moverse entre lo romántico y lo urbano con naturalidad”, prosigue el escrito.

El artista logró fusionar “con acierto la intensidad del trap, la sensualidad del reguetón y la sutileza del R&B”, prosigue el escrito sobre la producción que cuenta con colaboraciones de De La Ghetto, Brray, Torrres, Jon Z, Andrah, Yozay, Jovaan, Remers, Bossman, La Positiva y Davinccii.

El artista Farruko lo acompaña en “Ocaso”, tema promocional inspirado en una mujer especial por su “esencia, su fuerza y su atractivo”. El tema fluye con sonidos de trap melódico, reguetón y R&B urbano. “Voy de aventura por mi tesoro / Ma’ tú eres pura como el oro / A ti los ángeles te hacen coro” canta Anubiis dentro de su inspiración.

El álbum incluye “Porcelana”, sencillo que lanzó en mayo “como adelanto de la madurez sonora de esta nueva etapa.

Anubiis manifestó sentirse agradecido por el respaldo de su público. “Cada canción de ‘10/10’ representa una parte de mí. Este álbum es pa’ que se lo disfruten. Agradecido con mis fans, que son los que me motivan y que formaron parte de esta pieza de colección con su apoyo”, expresó mediante declaraciones escritas.

Con “10/10”, Anubiis “reafirma su posición como una de las voces emergentes más auténticas y creativas del género urbano, demostrando una evolución musical que sigue marcando el paso dentro de la nueva generación de artistas latinos”.

El repertorio de temas de Anubiis incluye “Otra piel”, “Mi Caramelo”, “Rito”, “Panas”, “Maradona” y otros. Ha trabajado colaboraciones con Ñengo Flow, Jay Wheeler, JC Reyes, Neutro Shorty, Pacho, Hades 66, Casper Mágico, Juanka, Lyanno y otros.

Tracklist de “10/10”