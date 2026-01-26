El intérprete urbano puertorriqueño Arcángel es uno de los artistas que será reconocido en la próxima edición de Premios Lo Nuestro por sus contribuciones a la industria musical.

Austin Agustín Santos, nombre de pila del cantante y compositor, será reconocido con el Premio Lo Nuestro Ícono Urbano por ser “una de las figuras fundamentales en la historia y la evolución de la música urbana”, indicó el canal en una comunicación escrita.

Según anunció ayer TelevisaUnivision, junto al boricua serán reconocidos Juanes, Los Bukis, Manolo Díaz y Paloma San Basilio con otros premios especiales durante la gala del espectáculo que reconocerá lo mejor de la música latina en el 2025. La ceremonia de entrega será el 19 de febrero en Miami.

Esta será la primera ocasión en que la cadena de habla hispana entregue estos galardones que rinden homenaje a la trayectoria y el legado de figuras de la música latina.

Arcángel, del que destacó “su voz inconfundible, estilo auténtico y visión artística” está además nominado en cuatro categorías del Premio Lo Nuestro, incluido a mejor artista masculino del año en el género urbano.

Por su parte, Juanes recibirá el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria, en honor a una carrera “marcada por la autenticidad, la evolución constante y una profunda conexión con sus raíces”.

El colombiano, autor de éxitos como “La camisa negra” o “A Dios le pido”, ha sabido cautivar a varias generaciones con su música al tiempo que transmitía mensajes de identidad, sensibilidad y conciencia social al mundo, según la cadena. Cuenta también con dos nominaciones en la gala de este año.

El Premio Lo Nuestro Legado Musical irá a parar a la banda mexicana Los Bukis, cuya música “ha acompañado a generaciones enteras y forma parte esencial del patrimonio emocional de la música latina”. Los íconos de la balada romántica cuentan con nueve nominaciones.

El cuarto premio especial, conocido como el Premio Visionario de Lo Nuestro, homenajeará al maestro Manolo Díaz, considerado por TelevisaUnivision “una figura clave detrás de innumerables carreras, canciones y momentos que marcaron la historia de la música latina”.

“Su mirada creativa, intuición artística y compromiso con el desarrollo del talento han dejado una huella profunda en la industria, convirtiéndolo en uno de los grandes arquitectos del sonido que define a la música en español”, agregó el comunicado sobre el compositor español.

Por último, Paloma San Basilio recogerá el Premio Lo Nuestro a la Excelencia por una carrera de más de cinco décadas durante la que ha vendido más de 16 millones de discos gracias a “una voz inconfundible que ha marcado la historia de la música en español”.

La protagonista de musicales como “Evita”, “Sunset Boulevard” y “My Fair Lady” se ha consolidado como una artista fundamental y atemporal, según la cadena de televisión.

La gala de este año, que se presentará desde el Kaseya Center de Miami, parte como una copada por artistas puertorriqueños.

Bad Bunny, Myke Towers y Rauw Alejandro lideran junto al cantante mexicano Carín León coparon las nominaciones con diez postulaciones cada uno.

Bad Bunny, uno de los artistas del momento que protagonizará el intermedio de la Superbowl de este año, es uno de los diez candidatos a imponerse en la categoría Artista del año, junto a Beéle, Carín León, Fuerza Regida, Karol G, Maluma, Marc Anthony, Rauw Alejandro, Romeo Santos, Shakira.

“Las nominaciones de este año abarcan 44 categorías, lo que subraya el impacto global y la diversidad de la música latina”, indicó la organización.