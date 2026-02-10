El reconocido cantante dominicano Héctor Acosta “El Torito” regresa a Puerto Rico con un concierto especial en el Coca-Cola Music Hall, el sábado 23 de mayo, escenario que marcó uno de los momentos más trascendentales de su vida personal y artística.

En esta ocasión, el espectáculo coincidirá con la celebración de su cumpleaños y representa un emotivo reencuentro con el público boricua en el mismo recinto donde reveló que enfrentaba un diagnóstico de cáncer, demostrando desde entonces su fortaleza, fe y compromiso con la música y con sus seguidores.

La venta de boletos arranca este miércoles, 11 de febrero para esta presentación de El Torito en el Coca-Cola Music Hall, que será una noche nostálgica, de gratitud, pero a la vez llena de mucho sabor. Los boletos se adquieren a través de Ticketera.com.

“Puerto Rico siempre ha sido una plaza muy especial para Héctor Acosta y este concierto será un reencuentro lleno de emociones, música y celebración de vida. Invitamos al público a asegurar sus boletos desde ahora para que sean parte de una noche histórica en el Coca Cola Music Hall”, expresaron los productores del evento, Vitico Roque de Plug and Play Live y OPM Events.

El artista regresa con renovada energía y con el respaldo de miles de seguidores que han acompañado su proceso de salud con mensajes de solidaridad y apoyo.

Este concierto, asimismo, simboliza no solo su regreso a uno de los escenarios más importantes de Puerto Rico, sino también la continuidad de una carrera artística que ha sido ejemplo de perseverancia, talento y conexión genuina con su audiencia.

Durante aquel histórico concierto en el que anunció por primera vez su condición de salud, El Torito sorprendió al público al compartir con honestidad que se encontraba diagnosticado con cáncer mientras cumplía con su compromiso artístico.

En tanto, el Torito con su voz ha cautivado a un público fiel con canciones que han puesto a muchos a suspirar y desahogar el alma, tales como, “Si tú estuvieras”, “Perdóname la vida”, “Quizás sí, quizás no”, “Mi niña”, “Me voy (El anillo)”, “Maldito e-mail”, “Primavera azul”, “Me duele la cabeza”, “Sin perdón”, “Con qué ojos” y “Enamorado”.

Héctor Acosta, El Torito, se ha consolidado como una de las voces más queridas de la música latina, destacándose en géneros como el merengue y la bachata.

Entre sus grandes éxitos figuran temas que han marcado generaciones y se han convertido en clásicos de la música tropical, posicionándolo como uno de los artistas dominicanos de mayor proyección internacional.

Su repertorio, cargado de romanticismo y sentimiento, ha conquistado escenarios en el Caribe, Estados Unidos, América Latina y Europa, reafirmando su relevancia en la industria musical.

Este esperado concierto en el Coca-Cola Music Hall se perfila como una celebración de vida, música y resiliencia, donde el público podrá bailar, cantar y disfrutar de sus éxitos en un ambiente íntimo y emotivo. Será una oportunidad única para acompañar al artista en una fecha importante y ser testigos de un capítulo inspirador en su trayectoria.

Este evento es producido por Vitico Roque Plug and Play Live y OPM Events.