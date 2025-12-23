A la hora de honrar la cultura boricua y preservar las tradiciones que tanto distinguen a los puertorriqueños, GFR Media, principal grupo de medios en la isla que publica El Nuevo Día y Primera Hora, siempre da un paso al frente. Esta Navidad 2025 no podía ser la excepción.

Por eso, El Nuevo Día presenta -y Primera Hora se une- la parranda “Al Son de Aquí” junto a Norberto Vélez y el Escuadrón de la Loma para sorprender a una gloria nacional de las Grandes Ligas, que como un regalo será transmitida en Nochebuena, a las 7:30 p.m. en las plataformas digitales de El Nuevo Día y Primera Hora.

¡Asalto! Al ritmo de clásicos navideños como “Me huele” y “El lunes empiezo la dieta”, todos los caminos condujeron hasta la residencia del exjugador puertorriqueño de béisbol profesional Carlos Beltrán. La lista de invitados especiales incluyó a destacados cantantes, actores, presentadores y deportistas del patio como Melina León, Luisito Vigoreaux, Javier Báez, Luis Roberto Guzmán, Carlos Delgado, Amaury Nolasco y Jaime Mayol.

Vélez, quien se ha mantenido activo esta temporada con sus enérgicas parrandas, se describió “contentísimo” con la generosidad de la familia Beltrán, quienes abrieron las puertas de su casa de par en par para que se formara el jolgorio. La velada, indicó, fue un ejemplo de las “muchas cosas buenas y positivas” que le han sucedido a él y a “los muchachos de la Loma” durante la época festiva.

“Estas navidades han sido candentes. Hemos trabajado todos los fines de semana, hemos estado parrandeando, despedimos el año cantando, y a mí no me gusta trabajar el 31 de diciembre, así que tengo que darle gracias a Dios porque me han pasado muchas cosas buenas”, expresó.

Otros temas seleccionados para la parranda fueron “Gulú, gulú y pa’ dentro” y el favorito de muchos de los presentes, “Caminan las nubes”. Mientras tanto, los anfitriones, saludaron y agasajaron al nutrido grupo de parranderos.

“Yo estoy bien feliz, cuando Edumil (Ruiz) me dijo, mira Jessica existe una posibilidad de hacer esta parranda, yo le dije qué tú piensas. Ella me respondió: Va a estar brutal. El Nuevo Día y Primera Hora junto a la familia Beltrán para llevar alegría a la familia y a los amigos. Acepté. Yo soy bien parrandera”, contó la anfitriona y esposa de Beltrán, Jessica Lugo.

Asimismo, la propietaria catalogó la reunión como una “bendición”. “Disfrutamos mucho las fiestas, sobre todo, cuando se trata de compartir con familia y amigos, mi familia, la familia inmediata de Carlos, los amigos de mis hijos, mis niños…”, detalló.

De cara al 2026, Lugo tiene sus deseos y anhelos bien definidos. “Pido mucha salud, sobre todas las cosas, mucha paz, que siga nuestra familia bien unida, ese es mi norte y mi propósito de vida. Sí, mantener lo que tenemos y mejorarlo un poquito, porque siempre hay espacio para mejorar”, adelantó.

Beltrán, por su parte, exteriorizó que para él la Navidad significa pasar tiempo en familia, agradecer y conectar con amistades. La parranda que acababa de recibir, agregó, respaldó su línea de pensamiento.

“Cuando yo construí esta casa, la construí con la intención de crear memoria y crear recuerdos. Yo soy una persona que creo mucho en las memorias que uno puede crear y, honestamente, nuestra vida en general es bien pasajera y lo que uno deja son recuerdos y memorias. Si tú puedes crearle una memoria a una persona que pueda decir, yo me acuerdo ese día que estuve en casa de Beltrán, que la pasamos brutal, escuchamos música, nos reímos, la pasamos bien, para mí de eso es lo que se trata”, enfatizó el fundador de Carlos Beltrán Baseball Academy (CBBA).

Desde su residencia, el exjardinero puertorriqueño se solidarizó con todo aquel que atraviesa una situación difícil en este período del año. A ellos, sobre toda cosa, les deseó “paz emocional”.

“Yo pienso que, aunque hay gente que está pasándola difícil y con situaciones y circunstancias, la tormenta nunca dura para siempre, aunque estés enfrentando un momento difícil, eso va a pasar. Y yo quisiera desearles que encuentren calma, que encuentren el amor entre ellos mismos, el apoyo”, concluyó.

Además en la parranda, en la que sonaron “El ña” y “Hoy he amanecido diferente”, como regalo para la audiencia de El Nuevo Día y Primera Hora, se obsequiará el cancionero navideño “Al Son De Aquí”, que será distribuido en los diversos semáforos de todo Puerto Rico el próximo miércoles, 24 de diciembre, y que puedan montar su propia parranda.

“Apoyar y compartir la riqueza cultural de Puerto Rico es parte esencial de nuestra misión en GFR Media. Desde ese compromiso nacen el cancionero navideño de colección y nuestra parranda, iniciativas que buscan mantener vivas nuestras tradiciones y celebrar la Navidad y la alegría que nos une como pueblo”, concluyó Rafael Lama, principal oficial ejecutivo de GFR Media.