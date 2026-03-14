Aterciopelados vuelve a los escenarios de Puerto Rico para conmemorar el 30 aniversario de su icónico álbum “La Pipa de la Paz”, con un espectáculo único en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré el próximo viernes 15 de mayo de 2026, convirtiéndose en su primera actuación en este prestigioso recinto.

La banda dirigida por Andrea Echeverri y Héctor Buitrago regresa a la Isla del Encanto para honrar el éxito de su álbum de estudio, que marcó un momento decisivo en su trayectoria, a la vez que revolucionó el rock alternativo en español y elevando la música latinoamericana a nivel mundial.

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La velada musical, que arrancará a partir de las 8:30 p.m., incluirá temas del conocido disco, como “Cosita seria” y “Expreso Amazonia”, junto con una selección de sus grandes éxitos.

“La Pipa de la Paz”, más allá de la música, también se destacó por la emblemática carátula del álbum, que reinterpreta las Tres Potencias de la cultura venezolana con el rostro de Echeverri, simboliza el mestizaje y la espiritualidad de todo el continente.

“La Pipa de la Paz” es también famoso por su fusión innovadora de rock alternativo con sonidos tradicionales colombianos como el joropo y el vallenato, así como por su percusión latina. Con este disco, Echeverri se consolidó como una figura pionera del rock latino, abordando temas como el antimachismo, el neofeminismo, y la defensa ambiental en un contexto difícil en Colombia.

El concierto de 2026 en Puerto Rico no solo será una celebración del legado musical de Aterciopelados, sino también una invitación a revivir el impacto cultural de sus temas más queridos.

Los boletos están disponibles a través de Ticketera, Ticket Center, y en la boletería del Centro de Bellas Artes.