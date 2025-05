Los planes siguen sumándose a la agenda artística del veterano dúo urbano Baby Rasta y Gringo. A más de tres décadas de sus orígenes, su sitial en el panorama musical se mantiene vigente, con un público que se divide en el que los aplaudió desde sus inicios, y el de uno nuevo que admira su legado y sus creaciones recientes.

“Es por la buena música que hemos dejado Baby Rasta y Gringo. Si nosotros no hubiésemos dejado buena música, creo que la nueva generación no nos estaría dando una oportunidad”, destacó Wilmer Alicea Curras, conocido como Baby Rasta.

El intérprete rememoró cuando, luego de unos años en pausa, él y Gringo se reunieron con un famoso manejador artístico para proponerle trabajar en su regreso a los escenarios. Sin embargo, la respuesta fue de rechazo.

“Mi mayor orgullo fue cuando un manejador de alto calibre conocido aquí en Puerto Rico me dijo que hacer un ‘comeback’ de Baby Rasta y Gringo iba a ser imposible, que eso estaba muy difícil. Fue en una reunión con él para ofrecerle trabajo”, detalló. “Y cuando empezamos a trabajar con M-Music, todo cambió, hasta que salió el palo de ‘Me niegas’ y eso es lo que me demostró a mí, no solamente que resurgimos, sino el potencial, y ahí es que se ve la experiencia de que nosotros nacimos con este género y este género nació con nosotros”, manifestó con énfasis, y destacó que como aprendizaje, “eso lo que me hizo fue ser más fuerte”.

Millones de reproducciones en las plataformas digitales, un álbum que lanzaron en 2023 (“The Hunting”, fechas para presentaciones en España el próximo junio, y dos nominaciones a los Premios Tu Música Urbano 2025 son solo muestras de lo acertado de persistir en su empeño.

Al retomar la anécdota relacionada con el manejador, Gringo analizó lo importante de tomar con cautela las impresiones de otros. “Eso puede quizás matar la poca llama que esté encendida, mentalmente. Nosotros no corremos así y no le hicimos caso”, afirmó. Baby Rasta secundó su reflexión. “Me di cuenta que no podemos escuchar lo que diga la gente. Es lo que nosotros queremos hacer, a dónde nos queremos dirigir, porque prácticamente nosotros sabemos cómo manejarnos en este movimiento”.

Lo también conocidos como “Los Lobos” se sienten complacidos con el apoyo de nuevos seguidores, y más en una era en la que la forma de hacer música es más acelerada y marca un reto mayor en la industria.

Baby Rasta evocó el aprecio en escenarios de México y España, entre otros destinos en los años recientes. “Hay una generación nueva que ahora son los que están consumiendo en las discotecas y en los conciertos, y son los chamaquitos que venían escuchando los temas desde su casa, y verlos cómo cantan tus canciones, las de tus inicios, hasta las actuales, uno se siente satisfecho también del trabajo que uno está haciendo”. Gringo apostó al compromiso musical, entre otros elementos. “Lo que hacemos es por pasión y ahora mismo eso nos ayuda un montón, mucho”.

Baby Rasta también evocó el afán de evolucionar, en vez de descansar en una fórmula acostumbrada. “En algunas áreas hemos tocado unas bases para un público más completo”, dijo la icónica voz del éxito de Rauw Alejandro “Punto 40”. “Por ejemplo, Gringo no entró en el trap, pero yo sí, en el de una generación que iba creciendo”, dijo sobre la dinámica que integró colaboraciones. “Entonces, ya ahí me abrazó esa generación. Hay temas que yo no entro, como temas de ‘jod…ra’, de ‘tripeo’, como ‘Pollo con papas’, con Gringo, pero hay un público que le gusta eso, y hay un balance”.

En la era de la inteligencia artificial

El éxito “Hasta volver a intentar”, que lanzaron en enero, marca otra etapa en la trayectoria del dúo. Se trata de la integración de la inteligencia artificial para sus videos musicales. Esto incluyó la versión “remix” que estrenaron en marzo, con la colaboración de Farruko. Baby Rasta relató el interés del dúo en adentrarse en esta tecnología.

“Yo sigo trabajando en la música porque me gusta, sí, pero estamos muy conscientes de que ya estamos en una edad que no queremos como que seguir esclavizándonos o ser presos de la fama”, expuso con determinación. “Queremos alejarnos un poco de los escenarios. ¿Qué pasa? Que si yo voy a estar produciendo música, por ejemplo, a mis 60 años, yo no voy a salir con esas canas y una chiva y cayéndome en cantos en un video, si se llegara a pegar”, relató. “Decidimos congelar nuestra imagen para que quede así, perfecto”. Los intérpretes compartieron que el proceso incluyó tomarse fotos profesionales en un ángulo 360 para cumplir con la mayor fidelidad visual.

El tema presenta una fusión con la música “afrobeat” y mantiene la esencia sonora que caracteriza al dúo urbano. Se trata del segundo adelanto de la próxima producción discográfica, que llamarán “El final”, similar al nombre del primer sencillo que lanzaron en junio del año pasado. El lanzamiento del álbum lo vislumbran para agosto, y tal como lo presume el título, propone el cierre de una etapa para entrar a otra. Baby Rasta habló sobre la línea musical que seguirá.

“En este tipo de disco no van a encontrar ese tipo de reguetón que Baby Rasta y Gringo hacían, los maleanteos, lo que es la cultura dentro del reguetón”, afirmó. “Hicimos un ‘stop’ y quisimos buscar lo que está sucediendo mundialmente, musicalmente”, prosiguió con entusiasmo. “Es música urbana de diferentes países, para ponerlo de esa manera. Tiene estilos de Brasil, estilos hawaianos, estilos africanos, al estilo de nosotros”.

Por otro lado, el intérprete también habló sobre la ilusión que les provocan las presentaciones pautadas en España para junio. “La emoción siempre va a existir, lo que pasa que hay unas plazas que te van a despertar varias emociones”, confesó. “España, aunque hemos ido, es como un público totalmente nuevo, una generación nueva. Son muchos jóvenes los que hay allí, y entonces eso es como un reto porque te están midiendo con los que están ahora, que son favoritos de ellos, y que uno, con tantos años y tanta trayectoria, todavía te la sigan dando… Y querer llegarle a más chamaquitos, porque estos festivales de España, estamos hablando que no es de cinco mil, ni 10 mil personas, ni 15 mil. Estamos hablando de casi 30, porque son festivales que son abiertos, no es como un coliseo, cerrado. Es una manera de medirse”.

La dupla celebra las nominaciones para la próxima edición de los Premios Tu Música Urbano en las categorías de “artista urbano dúo o grupo urbano” y “canción del año dúo o grupo” por el tema “Hasta volver a intentar”. Gringo destacó la noticia como una muestra más de su compromiso en el panorama musical.

“Es una gran oportunidad estar todavía nominados. Cuando nos enteramos nos dio una emoción. Nosotros llevamos cantando más de 30 años y todavía estar activos con la música y con un equipo de trabajo que está haciendo un trabajo brutal”, resaltó. “Estamos bien contentos con esa vuelta”.