Están claros de su sitial en la escena urbana. Lo presumen con el orgullo de contar con tres décadas en un género musical al que ayudaron a construir. No les interesa probar nada, apoyándose en la confianza de que no lo necesitan. A estas alturas de su trayectoria, las prioridades no son las de sus inicios.

Tener un éxito número uno no le quita el sueño al dúo urbano puertorriqueño compuesto por Baby Rasta y Gringo. Contar con la colaboración de una figura superfamosa para algún sencillo, tampoco. Ahora disfrutan el camino, la experiencia de crear sin presiones y, más que todo, del balance entre trabajar y de un tiempo para disfrutar con los suyos.

“Lo único que Baby Rasta y Gringo no ha tenido es ser consistentes, porque no somos presos ya de la fama. Esa es la realidad”, expuso con firmeza Wilmer Alicea Curras, conocido como Baby Rasta, durante un encuentro con Primera Hora para promover el álbum The Hunting, que cuenta con 25 canciones.

Samuel Gerena, apodado Gringo, recordó una etapa en la que hubo un receso como dúo. “Hubo una separación que, a la misma vez, yo lo veo como descanso. En ese momento, Rasta hizo sus cosas. Yo hice mis cosas. Al bajar la intensidad, ahí yo sí pude disfrutar a mis hijos, porque cuando tú estás bien pegao, está brutal, la gente, ser artista, tú viajas, pero tú dejas de ver a tu familia. Entonces, cuando tú tienes a tus hijos en la escuela, no es que ‘vente, sí, vámonos (de gira)’. Yo no puedo llevarme a mi familia porque mi esposa tiene que llevarlos a la escuela, recogerlos”, detalló sobre una de las dinámicas típicas en la industria de la música.

“Queremos un balance”, prosiguió. “Queremos seguir haciendo lo que amamos hacer, que es la música. Yo tengo una estética y otros negocios, pero la música siempre me gusta y voy a seguir disfrutándola, pero no quiero tener esta agenda de pelear por ser número uno. Lo podemos hacer, pero ya es una presión que no nos interesa”, dijo, y expuso cómo la pandemia los obligó, como a muchos, a compartir mayor tiempo en familia, una de las ganancias que todavía abrazan. “Ahora Rasta está pasando ese proceso. Él mismo lo dice, ‘yo quiero seguir haciendo música, pero no quiero esta agenda tan cargada’”.

Pensativo, Baby Rasta toma la palabra para reafirmar cuán decididos están en este objetivo. “Es una presión y no estamos para ese ambiente, porque te voy a ser sincero, nosotros fuimos para la pasarela de los (Premios) Rolling Stone, y no me gustó”, reveló el intérprete urbano con su usual franqueza.

“Recuerdo que nosotros fuimos a la pasarela de los Billboard hace años atrás, y de los Premios Tu Música, y cuando yo fui a esas alfombras, yo veía alegría de personas que querían estar en esa alfombra, que querían ser famosos, que estaban en celebración porque estaban nominados. Pero cuando yo voy en estos tiempos, yo lo que veía era tristeza, vi colegas de los que están pegaos, y sus caras eran otras. Donde único no vi esa tristeza y ese vacío fue en Nio (García) y en Jay Wheeler. ¿Los demás, las caras…? Yo veía otras cosas, y no me gustó. Y lo que vi, el ambiente…”, lamentó.

De cacería

Las expresiones en sus rostros se transforman al hablar de la producción discográfica The Hunting, que nació antes de la pandemia, pero que estrenó este año. “Sacar el disco como tal sí nos tomó tiempo”, rememoró con entusiasmo Baby Rasta, claro en que no les interesa poner en riesgo la calidad de producción de un tema, por el afán de lanzar con inmediatez. De paso, entró en detalles sobre el porqué del título del álbum, que se traduce en “la cacería”.

“Estamos en unos tiempos donde hay un público nuevo, donde ya el género llegó al peak máximo, que es ser aceptado alrededor del mundo. Entonces hay un oído nuevo que no conoce de Baby Rasta y Gringo. Prácticamente, nos pusimos de cacería porque hay que enamorar a esos oídos nuevos para consumir nuestra música”, sostuvo la emblemática voz del tema Tengo una punto 40, original del álbum The New Prophecy (1998), y que repite en el remake que el artista urbano Rauw Alejandro lanzó en septiembre del año pasado.

La producción discográfica de “Los Lobos”, como también se les conoce, presenta la evolución musical que los ha llevado a explorar diversas corrientes musicales. “Vamos a seguir con la receta de nosotros”, expuso enfático Baby Rasta sobre el viaje musical, y aclaró que descartaron la línea explícita que la nueva generación le ha impartido a sus composiciones porque “ya lo hicimos”, pero esta es otra etapa.

“Los cambios son lo que nos han hecho que en este disco el público diga ‘wow, que variedad, no es más de lo mismo’. Pero es porque le dimos prácticamente la trayectoria de Baby Rasta y Gringo, todos los cambios, desde los maleanteos, de lo que es el rap, el reguetón, lo que es el perreo, lo que es el reggae roots, de lo que es lo romántico estilo balada, pero al estilo de nosotros. Este disco lo tiene todo”.

El compañerismo entre colegas fue uno de los ingredientes presentes. Cosculluela, Ñengo, Jon Z, Noriel, Zion y Lennox, Yandel, Alexis y Fido, Pacho, Casper Mágico y Nio García integran el grupo de colaboradores. También, Lito y Polaco, con quienes vivieron momentos de “tiraera”, para el tema Quiénes son. Baby Rasta rememoró aquel pasado de rivalidad.

“Prácticamente, nosotros vivimos una guerra, la primera guerra del género. Fue para los tiempos de los 90. En la intro decimos cómo nos sentíamos cuando teníamos esas rivalidades, y hoy día nos unimos para hacer una colaboración”, describió, y habló sobre el sencillo promocional, Definitivamente, con Zion y Lennox.

“Para finales del 93, para el 94 por ahí, sacamos Cierra los ojos bien, y vimos el auge que tuvimos con ese tema. Después vino la canción Mi nena, para principios de los 2000″, repasó sobre los éxitos de su álbum Romances del ruido. “Tuvimos un push con el romantiqueo. Sacamos después Mañana sin ti, que es de Romances del ruido 2, y no podía faltar este estilo de música dentro del disco de The Hunter”, agregó el intérprete urbano.

La colaboración de Pacho

Uno de los temas que incluye el álbum es Dinero fácil, que además de la voz de Ñengo Flow, cuenta con la de Pacho, quien fue asesinado en junio.

“Es triste perder un colega”, expresó Baby Rasta. “Por más que tú trates de salirte de la calle, es difícil tapar un pasado. Va a llegar el momento en que te va a perseguir, y aunque él estaba dirigido más a la música, es algo complicado porque tú ves que otros caseríos tienen guerra y tú quieres abogar para que no se maten, y tú quedas en el lente. Hay gente que te va a ver bien. Hay gente que te va a ver mal, y tú no sabes por dónde la aguja va a penetrar, y creo que eso fue lo que alcanzó a Pacho”, lamentó el intérprete urbano. “Él era un hermanito de nosotros, prácticamente. Lo queríamos. Lo respetamos mucho, y que le haya pasado eso, es triste”.

Franco sobre Shakira

La transparencia es uno de los aspectos que describe a Baby Rasta. El artista fue criticado recientemente por sus comentarios en una entrevista con Chente Ydrach en la que expresó su opinión sobre Shakira y su incursión en el género urbano, lo que molestó a fanáticos de la barranquillera. “Nosotros éramos los artistas de la calle. Ahora no. Ahora está comercial. Ahora hasta Shakira hace reguetón. Es una falta de respeto”, dijo entonces al infuencer, afirmaciones que, en entrevista con Primera Hora, el reguetonero sostuvo.

“Nadie lo está entendiendo”, afirmó a este diario, y repasó cuando en “aquellos tiempos cuando las disqueras le decían ‘mira, para que colabores con fulano”, rechazaban al reguetón por no considerarlo música. “Ah, ahora (Shakira) hace música. Pero en aquellos momentos, en momentos real time, el momento más difícil del género, para colaborar… Ahora ha estado colaborando con Raúl (Rauw Alejandro), colaborando allá con Ozuna. Está bien, lo veo bien, pero para mí, yo digo, ‘diablo, qué clase de hipócrita’. Pero eso el público no lo va a saber porque ahora sí, ahora sí lo hace, ahora sí colabora. El público no lo entiende. Me ha caído arriba”.

El exponente urbano prosiguió enfático en su postura. “Yo, que he visto su trayectoria, ella no colaboró con nadie”, afirmó. “Yo sé lo que yo dije y lo sostengo. Le he escrito a dos o tres, ‘papi, usted no vivió lo que yo viví, usted ni existía, tú eres fanático de Shakira ahora, no cuando ella estaba empezando, cuando era rockera, balada, pop, más nada’”, detalló, y relató otra experiencia de rechazo sobre intentos de colaboración en los inicios del reguetón.

“Te voy a hacer otra anécdota. ¿Sabes qué me pasó? Yo estaba con Universal (Music)”, relató. “Me dicen ‘para que hagas un remix de Dame otro tequila (de Paulina Rubio). Ella no lo apoyó porque salió de un reguetonero. Volvemos a lo mismo, la aceptación. Sí, pasamos el momento, y si yo digo algo no lo van a entender porque no lo vivieron”, reiteró Baby Rasta. Gringo apoyó su observación y criticó la decisión de varias figuras de la canción de “terminar haciéndolo por conveniencia, porque eso es a lo que suena”.