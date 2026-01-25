Durante la noche del sábado 24 de enero, el cantante puertorriqueño Bad Bunny ofreció su segundo concierto en Medellín como parte de su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour, un espectáculo que reunió a miles de asistentes en el estadio Atanasio Girardot y que incluyó un momento especial dedicado al artista colombiano Yeison Jiménez.

En medio del repertorio de la noche, el concierto hizo una pausa para dar paso a un homenaje musical. Desde el escenario se interpretó la canción ‘Aventurero’, tema asociado al fallecido cantante colombiano Yeison Jiménez. El momento fue acompañado por la respuesta del público, que coreó la canción en un ambiente cargado de emoción. Posteriormente, Bad Bunny retomó su presentación con el tema ‘Pitorro de Coco’, continuando con el desarrollo del espectáculo.

El gesto se produjo durante la segunda fecha del artista en la capital antioqueña. Un día antes, el viernes 23 de enero, Bad Bunny había debutado en Medellín con el primer concierto de su gira en Colombia, marcando el inicio de una serie de presentaciones que también se extenderán hasta el domingo 25 de enero, fecha con la que cerrará su paso por el país.

Debí Tirar Más Fotos World Tour en Medellín

La realización de estos conciertos ha coincidido con una alta presencia de visitantes en la ciudad, lo que ha generado movimientos importantes en distintos sectores, incluida la movilidad urbana.

Frente a este escenario, la Alcaldía de Medellín informó que, si bien no se programaron cierres viales específicos en los alrededores del estadio, se esperaba una alta afluencia de vehículos en el sector del Atanasio Girardot, situación que podría derivar en congestión durante las horas de mayor demanda.

A través de sus canales oficiales, la administración distrital recomendó a la ciudadanía planear sus desplazamientos con anticipación, evitar transitar por la zona en los momentos de mayor flujo vehicular, utilizar rutas alternas y atender las indicaciones de las autoridades de tránsito desplegadas en el área.

En materia de transporte público, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que el sistema Metro de la ciudad implementó una ampliación en sus horarios de operación con motivo de los conciertos. De acuerdo con lo señalado, desde el viernes 23 de enero y hasta el domingo 25 de enero, último día de las presentaciones de Bad Bunny en la ciudad, el Metro operaría de manera comercial hasta la 1:30 de la madrugada.

Según explicó el mandatario local, esta medida busca garantizar condiciones de seguridad y facilitar el retorno de los asistentes a sus hogares, tanto para los habitantes de Medellín como para los visitantes que llegaron desde otras regiones del país y del exterior para asistir a los conciertos.