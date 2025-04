( The Associated Press )

“Gracias a Dios que estoy vivo, y eso es lo que importa”, así afir el cantante Bad Bunny, quien se despide de un pasado amor en el nuevo video de la canción “BOKeTe”.

El exponente urbano se mostró melancólico y pensativo en la más reciente producción que lanzó en horas de la tarde en su cuenta de YouTube, donde aparece en distintos puntos de Puerto Rico, desde la zona de Milla de Oro en Hato Rey, un río, la calle de un vecindario y las orillas de una playa, añorando y reconociendo que una relación ya quedó atrás.

“Yo me he enamora’o 515 veces, y contigo, son 516, así que eso no es nada nuevo, toca seguir, pichar y olvidar, y más a’lante, si hay que enamorarnos de nuevo, nos volvemos a enamorar. Tú sabes que a mí me gusta estar así, enamora’o”, sostiene el vegabajeño hacia lo que parecía ser alguien significativo, pero resultó ser un mensaje que divulgó a solas mientras tomaba una copa de vino.

El video de “BOKeTE” se trata de la sexta canción de su último disco, que alcanzó la posición número uno en la lista Billboard 200 en Estados Unidos, después de debutar en la posición número dos en el mes de enero.

Los videos que lanzó anteriormente fueron “El Club”, “Pitorro de Coco”, “Baile inolvidable”, “Turista” y “La mudanza”.

El lanzamiento también se da a unos meses de ocupar por varios fines de semana el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, recinto que encenderá con su residencia “No me quiero ir de aquí”, desde el 11 de julio hasta el 14 de septiembre.

Mira el video de “BOKeTE” aquí: