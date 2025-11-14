Bad Bunny ganó el jueves el premio al álbum del año por “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” en los Latin Grammy 2025. El astro puertorriqueño llegó como el más nominado y se fue con el premio mayor de la noche por su álbum homenaje a su natal Puerto Rico.

Como era de esperarse, Bad Bunny arrasó en las categorías de música urbana, llevándose todos los premios posibles para este campo: mejor canción urbana y mejor fusión/interpretación urbana por “Dtmf”, mejor interpretación de reggaetón por “Voy A Llevarte Pa Pr” y mejor álbum de música urbana por “DeBí TiRAR MáS FOToS”.

Karol G sorprendió al ganar el premio de canción del año en una categoría muy reñida con Bad Bunny y CA7RIEL & Paco Amoroso entre los nominados. Sin embargo, su éxito bailable “Si antes te hubiera conocido”, con una base de merengue, fue elegido como ganador.

CA7RIEL & Paco Amoroso llegaron al escenario de los Latin Grammy tras haber ganado cinco premios en la Premiere del Latin Grammy, por lo que al cantar un popurrí de sus éxitos se sintió más como una vuelta de la victoria. Empataron con Bad Bunny para el mayor número de trofeos para un artista.

No debería sorprender a nadie: los Latin Grammy 2025 están siendo una gran noche para Bad Bunny.

Así arrancó la ceremonia

El primer premio de la noche fue para la superestrella puertorriqueña cuando su emblemático álbum “Debí Tirar Más Fotos” ganó el premio al mejor álbum de música urbana. A mitad del espectáculo, el cantante volvió al escenario para recibir el premio a la mejor canción de música urbana por “DTmF”.

En directo desde Las Vegas, la 26.ª edición de los Latin Grammys fue emocionante. Raphael, Persona del Año 2025, interpretó con gran emoción “Que Sabe Nadie” y “Mi Gran Noche”, invitando al público a cantar con él.

Raphael, recipient of the Person of the Year Award, performs during the 2025 Latin Grammys on Thursday, Nov. 13, 2025, at MGM Grand in Las Vegas. (AP Photo/Chris Pizzello) ( Chris Pizzello )

Al principio, Santana dio el pistoletazo de salida; concretamente, Maluma cantó el éxito de Santana de 1970, “Oye Como Va”, junto a la leyenda de la guitarra. Fue solo el comienzo de un popurrí enérgico, los talentos de hoy celebran a Santana: Christian Nodal se une a “Corazón Espinoza” y Grupo Frontera por su colaboración de 2025 con el virtuoso músico “Me Retiro”.

Las actuaciones tuvieron un impacto fuerte y rápido: Aitana trajo su electro-pop de ensueño, Alejandro Sanz presentó un popurrí de “El Vino De Tu Boca” y “Las Guapas”, Rauw Alejandro llevó a Puerto Rico a Las Vegas con “Khé?”, la bachata “Silencio”, “Falsedad” y “Carita Linda”. Entonces: Danny Lux, Kakalo e Ivan Cornejo trajeron sonidos mexicanos contemporáneos. Le siguió Pepe Aguilar, con su mariachi que afirma la vida: “El Cihualteco” en “El Fuereño”.

Rauw Alejandro perform a medley during the 2025 Latin Grammys on Thursday, Nov. 13, 2025, at MGM Grand in Las Vegas. (AP Photo/Chris Pizzello) ( Chris Pizzello )

Elena Rose desaceleró las cosas con “Me Lo Merezco”. Karol G y el legendario cantante mexicano Marco Antonio Solís llevaron su dúo, la balada romántica “Coleccionando Heridas” al escenario de los Latin Grammy.

Dos de los grupos más importantes de la música regional mexicana, Grupo Frontera y Fuerza Regida, interpretaron juntos su éxito “Me Jalo”, antes de que Fuerza Regida tomara el relevo con “Marlboro Rojo”. Este tema pertenece a su exitoso álbum de 2025, “111xpantia”.

El premio al mejor álbum tropical tradicional fue para Gloria Estefan por “Raíces”. Poco después, subió al escenario para interpretar “La Vecina” y “Chirriqui Chirri”, acompañada por Nathy Peluso en esta última.

El premio al mejor álbum ranchero/mariachi fue para Christian Nodal por “¿Quién + Como Yo?”.

28 Fotos Los premios se llevan a cabo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada.

La mayoría de los premios de la noche se entregaron durante una ceremonia previa a la transmisión televisiva. Entre ellos, “Voy A Llevarte Pa Pr” de Bad Bunny ganó el premio a la mejor interpretación de reguetón. El dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso también arrasó, llevándose a casa sus primeros Latin Grammys a mejor video musical (formato corto y largo), mejor canción pop por “El Día Del Amigo” y mejor álbum pop por “Papota”. Hay mucho que celebrar este año. La gala de premios de tres horas se transmitió en vivo desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Se emitió en directo en Estados Unidos por Univision, UniMás, Galavisión y ViX, y fue presentada por el dinámico dúo formado por Maluma y la actriz, productora y música Roselyn Sánchez.