La magia de la Navidad llega al escenario del Centro de Bellas Artes de Caguas con “La cumbre navideña”, un concierto especial que reunirá a tres grandes pilares de la música popular puertorriqueña: José Nogueras, Odilio González y el Trío Los Condes.

El evento se celebrará el domingo, 30 de noviembre, a las 4:00 p.m.

La velada promete una experiencia llena de tradición, sabor y alegría musical, con un repertorio que recorrerá lo mejor del cancionero navideño puertorriqueño. Desde los clásicos temas festivos hasta las inolvidables interpretaciones de estos íconos de la música, el público podrá disfrutar de una tarde para cantar, recordar y celebrar el espíritu navideño.

Los boletos para este concierto de Producciones Arriaga están disponibles en Ticket Center (www.tcpr.com / 787-792-500) y en la boletería del Centro de Bellas Artes de Caguas (787-653-1511).