Componer desde la honestidad es una de las encomiendas que el veterano músico Bebo Dumont lleva como consigna. No se trata solo de llevar un relato, sino de provocar emociones y exponer situaciones que puedan llevar a la reflexión.

El artista, quien por más de una década ha trabajado como baterista de Cultura Profética, promueve el EP “El que no llora no mama”, un reflejo de su interés en traducir experiencias en melodías. La producción discográfica cuenta con siete temas, de los que seis son inéditos.

“Soy una persona muy musical y siempre parto desde las melodías y los ritmos para conectar”, expuso el cantautor de Trujillo Alto. “Lo que más trasciende es lo que tú estás comunicando a través de tus letras y es el mensaje que la gente se lleva. Para mí, siempre es importante eso porque si te soy bien sincero, canciones hay de más. La verdad, no hacen falta más canciones. Pero si tú vas a darte la oportunidad o la encomienda de seguir aportando más canciones al mundo, creo que debería venir con la responsabilidad de tener algo que decir que sea importante, una perspectiva singular, que aporte a una conversación, sea profundo o no, pero que aporte a una conversación colectiva de la cual la gente pueda también generar nuevas ideas”.

El tema en promoción, “Quiero quererte” es uno de los que refleja ese propósito al abordar lo esencial de valorarse. “Muchas veces uno se cuestiona qué pasó en una relación o por qué le siguen pasando las mismas cosas, como que obvia lo más obvio, el denominador común, que eres tú. Entonces, yo siento que en esta canción lo que quise fue visualizar y analizar estos comportamientos que suelo repetir y decir ‘coño, claramente no me estoy queriendo, no me estoy demostrando amor a mí mismo porque estoy dejando que cosas me pasen por encima y no las estoy atendiendo, y desembocan en no poder amar bien a la persona porque estoy lidiando con mis propios ‘issues’, mis propios traumas y mis propias carencias’”, expuso en su análisis. “Creo que es importante preguntarte qué cosas tú estás arrastrando que no te permiten ser la mejor versión de ti y, por ende, no te permiten amar bien a la persona con quien decides estar”.

El artista confesó que el tema expone vivencias que ha experimentado en asuntos de pareja. “Sí, 100%, por eso lo escribí”, afirmó enfático. “Esa es la canción más honesta que yo he hecho en mi vida Es como que, literalmente, yo viví cada una de esas letras, cada uno de esos versos, cada una de esas palabras que hay en esa canción. Son cosas que me estaban pasando en el momento que lo escribí o me venían pasando antes”.

Mucho entusiasmo

Bebo Dumont logró en 2020 un Latin Grammy en la categoría de mejor álbum de música alternativa por su trabajo como productor y músico en el álbum “Sobrevolando” de Cultura Profética. Este año se alzó con un Grammy por su contribución al disco “¿Quién trae las cornetas?” de la banda venezolana Rawayana. Sin duda, la veteranía acompaña su trayectoria, pero cada proyecto lo vive con la emoción de sus inicios.

“Me siento, literalmente, como si estuviese empezando”, dijo sobre su reciente EP. “Con la emoción de esos primeros pasos porque de cierta manera, para muchos oyentes soy un artista nuevo o me están descubriendo ahora, y cada vez que leo las reacciones de la gente y me hablan de manera positiva, se siente bonito, se siente refrescante, se siente más que todo, inspirador, como que te sigue dando ganas de seguir metiéndole y seguir hacia adelante”.

El músico, quien ha trabajado para Elena Rose y Alvarito Díaz, resaltó que a nivel sonoro, en el disco hay ‘soul’ y ‘afrobeat’. “Hay una bachata también y ha sido una de las sorpresas para la gente porque nadie se esperaba escucharme haciendo una bachata”. Joyce Santana lo acompaña en “Mala Mía” y el grupo Monsieur Periné en “Nubla’o”.

El artista reiteró la huella que interesa dejar en la escena artística a través de sus composiciones. “No quiero ser el más moralista ni nada porque yo también soy un ser humano complejo, con muchos lados y con muchos ‘moods’, pero sí siento que a la hora de pararme frente al micrófono y comunicar algo para posteridad, prefiero haber sido de los que aportó un poquito más, a simplemente seguir promoviendo cosas que al final no nos hacen tan bien”.

El cantante, quien en noviembre realizó presentaciones en Tampa, Miami, Orlando, Atlanta, Washington, D.C. y Nueva York, adelantó varios planes cercanos. “El 27 de diciembre tengo un show con otro grupo con que colaboro, que se llama International Dub Ambassadors. Vamos a tener un show en el Antiguo Arsenal de la Puntilla, en el Viejo San Juan”. Además, trabaja en el próximo álbum de Cultura Profética.

“Estuve en el estudio con ellos grabando batería y percusión para el disco nuevo, que para mí, yo creo que va a ser de los mejores, si no, el mejor álbum hasta ahora”.