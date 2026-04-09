Colombia se hace sentir en tierra boricua, tras revelarse que las estrellas Beéle, Karol G y Ryan Castro son los artistas con más nominaciones para los renovados Premios Tu Música Urbano Mix 2026.

El anuncio oficial se dio anoche, miércoles desde el Distrito T-Mobile, donde artistas, productores, ejecutivos, medios e influencers conocieron quienes competirán en las premiaciones en una velada conducida por Gil Marie López.

El cantante de “mi refe” y “no tiene sentido” se llevó 10 nominaciones, mientras que la intérprete de “Tropicoqueta” y “Latina Foreva” consiguió 8. No obstante, la voz de temas como “Monastery” y “JORDAN” obtuvo 6 nominaciones.

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Los otros artistas que siguen en la lista son los puertorriqueños Anuel AA, Rauw Alejandro y Clarent, que figuran con 5 nominaciones cada uno.

“Premios Tu Música Urbano Mix representa el pulso real de la música que está marcando tendencia. Este año, con el concepto ‘MIX’, celebramos la diversidad de sonidos que definen esta generación y le damos al público el poder de elegir lo que realmente está sonando en todos lados”, expresó Soraya Sánchez, productora del evento, en declaraciones escritas.

En esta edición se reconocerá lo mejor de la música urbana a través de 36 categorías, incluyendo tres premios especiales que destacan la excelencia, la innovación y el impacto cultural.

Las votaciones ya están abiertas al público, por lo que a la fanaticada a apoyar sus artistas favoritos activamente accediendo a premiostumusicaurbano.com, donde podrán conocer las otras figuras que compiten por una estatuilla.

Mucho más que una gala

La producción reveló también que los Premios Tu Música Urbano Mix 2026 no se quedará en la gala de premiaciones, dado que cuenta con un sinnúmero de eventos para celebrar y analizar el estado actual del género musical.

Como parte del calendario oficial, la industria podrá darse cita al Tu Música Industry Mixer, el jueves, 23 de abril a las 6:00 p.m. en La Respuesta en Santurce, para darle inicio a la temporada más activa del género en Puerto Rico.

Luego, en los días 1 y 2 de junio se llevará a cabo la Convención Tu Música en la plazoleta del Distrito T-Mobile, donde artistas, productores, ejecutivos y creadores podrán conectar, aprender y potenciar sus carreras mediante talleres y paneles de alto nivel.

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El gran cierre serán los esperados premios, que se llevarán a cabo el próximo 4 de junio en el Coca-Cola Music Hall, y serán transmitidos en directo por Telemundo Puerto Rico y Estrella TV para Puerto Rico y Estados Unidos. La antesala y el desfile de artistas se celebrarán en el Distrito T-Mobile.

Este evento cuenta con el respaldo de importantes aliados como la Compañía de Turismo de Puerto Rico y su marca oficial Voy Turisteando, el Municipio de San Juan, Distrito T-Mobile, Telemundo Puerto Rico, Estrella TV y La Nueva 94.

Premios Tu Música Urbano Mix 2026 será una noche que promete, una vez más, convertirse en el evento más comentado y viral del año.