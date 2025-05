En las últimas horas, el artista Alejandro Sanz lanzó en todas las plataformas digitales su nueva canción “Bésame” en la que canta junto a Shakira, tras 18 años de su última colaboración en un proyecto musical.

Además, el tema hace parte de su más reciente álbum “¿Y ahora qué?”, en el cual no solamente aparece acompañado de la barranquillera, sino también del intérprete Manuel Turizo y la banda mexicana Grupo Frontera.

Sin embargo, la unión de la “Loba” y Sanz había sido previamente anunciada por el español días después de participar como invitado especial de la colombiana en su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, que inició su segunda etapa en el Bank of America Stadium, en Charlotte, Estados Unidos, el pasado 13 de mayo.

Luego de su presentación en el territorio norteamericano, el artista reveló a través de sus redes sociales que una de las sorpresas que tendría preparada para los fanáticos en su nuevo trabajo discográfico era una colaboración con Shakira.

Así suena “Bésame”

A pesar de que la canción no cuenta aún con un video musical, a pocas horas de su lanzamiento, ya ha logrado reunir más de 260,000 visualizaciones y cerca de 24,000 reacciones.

Con una fotografía en blanco y negro de Alejandro Sanz y Shakira, en la que se ven abrazados, la melodía empieza a sonar mientras el español dice: “Te digo la verdad. Si la vida es bonita, tú y ellas son tan parecidas. Al final no me atrevo a dejar que el destino decida”.

Posteriormente, se escucha la voz de la barranquillera mencionando: “Te aviso desde ya. Por si no lo notaste, hace tiempo esto ya no es broma. Ni con todo el café de Colombia, me quito tu aroma”, haciendo referencia a la emotiva dedicatoria que le hizo su colega en el concierto de Estados Unidos.

“No lo pienses tanto y bésame. Que se acaben los misterios. Bésame de una vez”, añade el intérprete en el proyecto musical como contestación a las declaraciones de la “Loba”.

Otro detalle que se puede apreciar en la canción es la combinación del flamenco característico de Sanz y los sonidos del afrobeat, el género con el que la barranquillera ha estado experimentando en los últimos años.

Con esta nueva propuesta, los artistas intentaron encontrar un motivo para unirse una vez más y crear un tema que no solo evidencie la química que comparten, sino que, además, resulte ser sorprendente y diferente para las personas.