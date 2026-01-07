Llevan mucho tiempo encendiendo a sus audiencias con su sonido. Pero ahora este corillo viene con un invento con el que buscan celebrar todas sus facetas creativas con dos espectáculos sin precendetes.

La banda Black Guayaba se encuentra bien puesta para celebrar 25 años de versatilidad, libertad creativa y puro rock en los conciertos “Deluxe Experiencia”, el próximo 21 y 22 de febrero en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

Gustavo “Gust” González (voz), Carlos “Carlitos” Colón (teclados), Javier “Javi” Morales (guitarra) y Carlos “Toro” Ortiz (bajo) se encuentran más que listos para darle rienda suelta a las presentaciones que tendrán lugar en la Sala de Festivales y que dividirán con la función “Overdrive”, a la que el cuarteto llegará el día 21 con mucha energía para dar vida a temas como “Se va la luz” y “Frío”, de su más reciente álbum, y otros éxitos con su sonido más eléctrico; y la función “Unplugged”, en la que los espectadores disfrutarán de un concierto íntimo que permitirá redescubrir piezas como “Ayer”, “Lejos” y “Tú lo sabes bien” en versiones especiales, con nuevos arreglos que resaltarán la sensibilidad y esencia musical de la agrupación.

“Estamos envueltos en todos los aspectos del concierto y aunque nos trae mucho trabajo, nos trae paz y tranquilidad saber que conoceremos exactamente todo lo que va a pasar, o todo lo que queremos que pase, y lo que trabajamos para que eso se logre”, compartió Gust desde El Viejo Seminario Recording Studio, donde, más allá de afinar sus instrumentos para una futura sesión musical, también estaba grabando y retratando a sus compañeros con su cámara para futuros adelantos de estas puestas en escena.

Black Guayaba ganó un Grammy al Mejor álbum rock/alternativo latino por su disco "No hay espacio". ( Suministrada/Dianeris Nieves )

“Esto es algo que al principio de nuestra carrera no hacíamos porque solo estamos tocando y los conciertos se los dejábamos a otros, lo que nos provocaba que entráramos en introspección y dijéramos: ‘Guau, me encantaría que esta presentación fuese de una manera, y que esta salida fuera otra’. Y ahora, en 25 años, la satisfacción es triple porque ahora estamos involucrados en todo, y si a la gente le gusta el show significa que hicimos un excelente trabajo junto con nuestro equipo”, destacó el vocalista, quien labora estas futuras presentaciones con el productor Osvaldo Rocafort para Lana Productions.

Javi, por su lado, aseguró que asumir ese control creativo ha representado volver a sus raíces cuando lanzaron su primer disco, “Lo demás es plástico”, un proyecto que autofinanciaron en el año 2005, y ayudó a catapultarlos en la industria, así como conseguir sus primeras nominaciones a los premios Latin Grammy.

“El presupuesto que teníamos para alquilar un estudio era grande y nos dijimos, ¿sabes qué? Vamos a usarlo para comprar el equipo, sin saber cómo se hacía, y desde esa primera experiencia que tuvimos como artistas aprendimos a hacer las cosas por cuenta propia, y esa dinámica siguió”, destacó el guitarrista de la banda ganadora de un premio Grammy al “Mejor álbum rock/alternativo latino” en 2008 por su disco “No hay espacio” (2007).

Javi también compartió que esa dinámica se vio en la creación del video musical de “Despacio”, que cuenta con un tratamiento que fusiona pietajes blanco y negro con algunos aspectos a color, lo trabajó la banda editando con unas siete computadoras y la ayuda de videotutoriales para colorizar pietajes específicos.

“Hemos adoptado nuestros ‘skills’. Hablamos con Gustavo y preguntamos si se puede hacer algo, cómo tiramos una idea mía, una de Toro, y tenemos nuestras cámaras, tenemos nuestras luces; hemos aprendido a construir lo que queremos hacer y ejecutar la visión desde su concepción, hasta su exposición. ¡Ya sale natural!”, agregó.

Toro, por otro lado, asegura que en una era en la que el género urbano o la música tropical ha sido la apuesta del momento, se sienten más fieles que nunca a su identidad sonora.

“La música es como la comida: puedes comer arroz y habichuelas todos los días, está chévere, a mí me encanta, pero un día te dices que quieres probar otras cosasy, descubres otros sabores. Lo mismo sucede con la música, es una oleada, hay un género superpega’o, pero de momento, la gente dice que está chévere, pero hace falta ver qué más hay para el plato, y lo que está subterráneo vuelve a surgir, y eso es lo que estamos viendo ahora”, apuntaló el bajista.

Como antesala a esta gran celebración, Black Guayaba también lanzó su nuevo sencillo, “Vuelve”, en el que la banda sumó un arreglo musical más rocanrolero en voz de Gust al himno pop del astro boricua Ricky Martin.

“Para nosotros ‘Vuelve’ es una joya musical, una de esas canciones que uno sueña haber escrito. Como grupo fue un voto unánime hacer esta versión, que entendemos le da el toque de la banda a una canción tan icónica y que, a la vez, se sienta familiar para quienes la conocen”, sostuvo el cantante, invitando al público para que calienten los motores para dos noches especiales.

La venta de boletos para “Deluxe Experience” ya está disponible a través de Ticketera, Ticket Center y la boletería del Centro de Bellas Artes.