Fue mucho más que una serenata lo que ofreció el cantautor español Braulio al público que asistió a su concierto “Serenata de amor” en el domingo en el Centro de Bellas de Caguas. Con su fuerza interpretativa y privilegiada voz, que conserva a sus 80 años, cautivó de principio a fin a sus fans, que cantaron sus canciones y lo vitorearon.

Su entrada al escenario, antecedida por la presentación del legendario cuarteto Los Hispanos, quienes con sus voces armoniosas interpretaron románticos temas, se dio a las 5:00 de la tarde.

Tan pronto se escuchó su nombre y el canario apareció vestido con chaqueta negra, el público se agitó y lo aplaudió. “Sobran las palabras”, “La más bella herejía”, “iPor qué coño hemos cambiado!” y “Amor de sal” fueron las primeras canciones con las que el veterano cantante transportó en extasis de amor y recuerdos a la audiencia.

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“Buenas noches, me siento contento de presentarme en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Me encanta el público de Puerto Rico; les cantaría hasta de gratis, que no se entere la producción”, dijo entre risas.

Con su sentido del humor y la picardía que le caracteriza supo arrancar carcajadas del público. Uno de esos momentos se sucitó al leer una carta de una supuesta fans, donde lo citaba para darle un masaje relajante y también le pedía que le hiciera el amor mientras le cantara. El vocalista sonrojado continúo emocionado leyendo la misiva, para al final descubrir que quien firmaba la carta no era una mujer, sino Manolo, un hombre. Su rostro arrancó carcajadas de los presentes. Además, hizo una parrodia musical con la interpretacion del tema “El negro” en versión de balada.

“Y qué será lo que quiere el negro, lo que quieren los blancos, grandes, pequeños, boricuas, americanos, argentinos... Por eso me gusta cantarles a los puertorriqueños, porque son tan pícaros como somos los canarios”, sostuvo.

Para la interpretación de uno de sus grandes éxitos, “En la cárcel de tu piel”, Braulio se bajó del escenario y le cantó más de cerca al público, haciendo delirar a una decena de féminas que posaban de pie para capturar su atención.

En su concierto que se extendió por dos horas, incluyó además su reconocidas canciones “Cuando se acaba la magia”, “Navegar en ti”, “Que tentación”, “Noche de bodas” y “Crónicas de un viejo amor”, estas fueron de las canciones más aplaudidas de su presentación.

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Antes de interpretar su composición escrita en Puerto Rico, “Morir en San Juan”, reveló la anécdota sobre lo que lo inspiró.

“Me estaba quedando en un hotel en San Juan cuando miré por la ventana y vi una fogata en la playa y mucha gente alegre. Estaban celebrando la Noche de San Juan. Me alisté y bajé para ver lo que pasaba y me llamó la atención ver a un joven solo, triste, con una botella de ron entre sus piernas mientras los demás estaban felices. Pensé, ese tiene un sufrimiento de amor. Subí a la habitación y su imagen no se me quitaba y compuse esa canción”, recordó.

En su falsa salida del escenario se despidió con uno de sus temas más aclamados ,“En la cárcel de tu piel”.

Ante el reclamo del público solicitando una canción más, Braulio regresó para complacerlos con el número que sabía que esperaban: “En bacarrota”. El público, de pie y satisfecho, lo acompañó a cantar el tema.

“Gracias, muchas gracias. Hasta una próxima”, dijo a su salida del escenario visiblemente contento.