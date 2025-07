En momentos en que vivir de los papelones parece ser la orden del día, el cantante Brray se encuentra enfocado en sacar música que no solo lleve a sus fans a darle hasta abajo en la pista de baile, sino que reviva el encanto del reguetón “old-school” para nuevas generaciones.

Así que su respuesta para cumplir esa misión fue darlo todo con “Inframundo”, su más reciente álbum donde abraza la esencia rebelde del “underground” y promete llevar la diversión de vuelta al género urbano.

El reguetonero habló con Primera Hora sobre su nuevo proyecto, que arrancó mientras se encontraba de gira en España y en el que revisitó los sonidos con los que llegó a crecer en la adolescencia y disfrutar tanto en la calle, en las discos, así como en los “Martes de galería”, aquellos “jangueos” que se realizaban el primer martes de cada mes en el Viejo San Juan para disfrutar del arte local y las fiestas que se encendían con “dembow” a largas horas de la noche en La Perla.

El boricua celebró el lanzamiento de su cuarto álbum con una experiencia que llevó a sus fans a disfrutar un "Viernes de Galería" en nueve locales del Viejo San Juan. ( Suministrada )

“Esto es un proyectito que tenía en mente hace tiempo hacerlo, sacar algo que tenga ese sonido del ‘underground’ que se ha perdido un poco y por eso hicimos ‘Inframundo’, para que la gente, así como los chamaquitos, se orienten de lo que es el sonido original, de lo que es perrear y vacilar, menos el peliculeo”, contó.

El cantante destacó que para llevar la esencia de su proyecto, que cuenta con colaboraciones de veteranos como Tito El Bambino y Baby Rasta, al igual que figuras como Nío García, De la Rose, Yan Block y Feid, llevó a cabo un “Viernes de Galería” para exponer su música como en los viejos tiempos.

La experiencia, inspirada en “La Divina Comedia” de Dante Aligheri, llevó a sus seguidores a acudir a nueve locales para encontrar las pistas que los condujeron hacia la fiesta principal, que se dio en el conocido barrio de la capital.

“Estuve sorprendido de los chamaquitos que llegaron allí, porque ellos estaban perreando a fuego”, resaltó Bryan García Quiñones, resaltando que la juventud llegó a conectar con su producción de 10 canciones, con la que no solo quiere honrar a los arquitectos del género, sino servir como un guardián de ese legado musical.

Su fanaticada logró descifrar los códigos de la experiencia para celebrar "Inframundo" en La Perla. ( Suministrada )

“No es que no están perreando ya, es que uno no le está dando ese contenido, uno no le está dando esa vibra de, ‘vamos pa la calle a vacilar y dejar el peliculeo y el maleanteo atrás’ ”, expuso el intérprete de “100pol35″ y “La gata”, algunos de los números de lo que es su cuarto disco.

Brray también resaltó que este proyecto tiene el fin de seguir jugando con las raíces de uno de los géneros más escuchados en el mundo y, simplemente, hacer que el público se pare a bailar y gozar.

“Estoy queriendo traer de vuelta lo bueno del reguetón, lo que es puro perreo, sin peliculeo, sin drama. O sea, que cuando la gente ponga el álbum, se pongan a bailar hasta abajo. Ya es hora de volver al bailoteo y pasarla bien, no estar fronteando de quién tiene más o menos co..., quiero que la volvamos a pasar bien”, expresó.

Aunque algunos lo quieran colocar como la “esperanza del reguetón”, el artista aclaró que aspira a seguir explorando otros estilos musicales, así como brindar una experiencia más humana a su trabajo.

“Yo no hago reguetón nada más. Quiero volver a lo que son mis raíces de SoundCloud, hacer más música pa’l sentimiento, que le lleguen a las personas como tal. La música es pa vacilar, sí, pero también puede ser para llevar un mensaje, pa’l desahogo, pa conectar más con la gente”, indicó.