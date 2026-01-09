El cantante estadounidense Bruno Mars han anunciado su nueva gira internacional que le llevará este 2026 por grandes estadios de América y Europa con su último álbum titulado “The Romantic”, que será lanzado oficialmente el próximo mes de febrero.

Según su página web, la gira durará seis meses y se iniciará en Las Vegas en abril y finalizará en Vancouver (Canadá) en octubre.

Acompañando a Mars en todas las fechas estará su colaborador de Silk Sonic Anderson Paak, como DJ Pee Wee. Los teloneros incluyen a Victoria Monét, Raye y Leon Thomas.

“The Romantic Tour” es una producción de Live Nation, abarca casi 40 espectáculos en Norteamérica y Europa y en ella pondrá en escena las nuevas composiciones de su primer álbum de estudio en seis años.

El cantante y compositor nacido en Hawái anuncio en su perfil de redes sociales esta semana que “The Romantic” será su cuarto álbum de estudio y su primer trabajo en solitario desde “24K Magic”, lanzado en 2016.

En un post en la red X aparece lo que podría ser la carátula de este álbum con el retrato del cantante en blanco y negro y enmarcado con flores.

Su último proyecto se materializó en 2021, como parte de Silk Sonic junto a Anderson Paak, con el disco “An Evening With Silk Sonic”, que les valió los premios Grammy a la grabación del año, canción del año, mejor interpretación de ‘R&B’ y mejor canción de ‘R&B’, recuerda la revista Variety.

Aunque Mars ha estado alejado de los focos como solista, pasó 2025 dominando las listas de éxitos con diversas colaboraciones. “Die With a Smile”, su dueto con Lady Gaga, fue uno de los sencillos más exitosos del año, coronando el Billboard Hot 100 durante cinco semanas no consecutivas y convirtiéndose en la canción que más rápido alcanzó los mil millones de reproducciones en Spotify, señala la publicación.