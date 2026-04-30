El Municipio Autónomo de Caguas y su Departamento de Desarrollo Cultural anunciaron el inicio oficial de la celebración del Centenario de Felipe “La Voz” Rodríguez, una de las figuras más influyentes y queridas del pentagrama musical puertorriqueño. La conmemoración se extenderá desde mayo de 2026 hasta mayo de 2027, con un amplio programa de actividades culturales, musicales y educativas en honor al legado del legendario intérprete cagüeño.

Luis Felipe Rodríguez Quiñones, natural del barrio Savarona, es considerado un pilar del bolero y la música romántica en Puerto Rico y Latinoamérica. Su estilo inconfundible, su impecable fraseo y su profunda sensibilidad interpretativa lo convirtieron en un referente de la canción hispana. Su trayectoria marcó generaciones y continúa siendo un punto de estudio e inspiración para artistas y amantes de la música popular.

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La celebración representa un acto de justicia cultural y un reconocimiento a uno de los hijos más distinguidos de Caguas, expuso el alcalde William Miranda Torres.

El programa del centenario ha sido diseñado para resaltar la vida, obra y aportación de Rodríguez, así como para fortalecer el sentido de identidad y orgullo cultural entre los cagueños.

“Felipe ‘La Voz’ Rodríguez es un tesoro de nuestra historia musical. Su legado trasciende fronteras y generaciones. Con este centenario, Caguas honra su grandeza y reafirma su rol como capital cultural de Puerto Rico. Invitamos a toda la ciudadanía a unirse a esta celebración que exalta lo mejor de nuestra identidad”, afirmó.

Por su parte la directora del Departamento de Desarrollo Cultural de Caguas, Carmen Muñoz Hernández, indicó que la celebración del natalicio está dispuesta en la Ley Núm. 190 del 24 de agosto de 2000, que declara el 8 de mayo (día de su nacimiento) de cada año como el día oficial para celebrar el natalicio y la obra artístico-musical de Felipe Rodríguez. La Ciudad Criolla honra esta fecha anualmente, resaltando su aportación al acervo cultural del país. Este año, además de conmemorar su natalicio, se celebra también el centenario de su nacimiento.

“Felipe Rodríguez no solo fue un gigante de la música; fue un símbolo de sensibilidad, disciplina artística y excelencia interpretativa. Su voz sigue siendo parte esencial de nuestra memoria colectiva. Celebrar su centenario es reafirmar el compromiso de Caguas con la preservación y difusión de nuestro patrimonio cultural”, expresó Muñoz Hernández.

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La celebración comenzó este 30 con una exhibición de memorabilia del cantante en el primer nivel del Centro de Bellas de Caguas que se extenderá hasta el 10 de mayo. El 8 de mayo, día oficial de recordación de “La Voz”, se colocará a las 11:00 a.m. una ofrenda floral en la estatua erguida frente al paseo de los artistas. El sábado 9, se realizarán eventos desde la 1:00 p.m. en la Sala Carmita Jiménez del Centro de Bellas de Caguas, donde habrá una actividad de compartir con miembros del Trío Los Antares y un tributo Musical con el Trío Remembranza.

Miranda Torres señaló que la celebración del centenario busca fortalecer la identidad cultural, preservar la memoria histórica de la ciudad y educar a nuevas generaciones sobre figuras locales de gran relevancia. Asimismo, fomenta la participación ciudadana mediante espacios de encuentro y convivencia para las familias, e inspira el desarrollo artístico y educativo, especialmente entre jóvenes interesados en la música y las artes.

El Municipio de Caguas invita a toda la comunidad a mantenerse atenta a la divulgación del calendario oficial de actividades que formarán parte de este histórico homenaje.