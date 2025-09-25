Lista para convertir el Conservatorio de Música de Puerto Rico en una sala de recuerdos y glamour se encuentra la vocalista Camila Isabel con su presentación “Broadway Meets Hollywood”. La cita es este sábado 27 de septiembre a las 7:00 p.m.

La joven soprano revivirá los temas musicales de las películas más famosas del cine y obras teatrales.

“Estoy entusiasmada con este concepto. Es innovador porque nunca antes se había hecho en la Isla. El público amante del cine y del buen teatro lo va a disfrutar mucho, y va recordar sus películas favoritas”, manifestó Camila Isabel al tiempo que reveló cómo surgió el concepto.

“La idea vino de mi productor Quique López, me dijo que mi próxima presentación sería de aquí para hoy Hollywood. Le dije que eso me parecía brutal porque no había visto un concierto con música de películas del cine, y mucho menos mezclado con obras teatrales. De ahí surge “Broadway Meets Hollywood “.

“Escogí temas de películas transcendentales y que de una forma u otra me identifican. Quiero presentar un show con variedad, voy a incluir un poco de música de cabaret, jazz, baladas, musical popular contemporánea para hacer más interesante el concierto; un sube y baja”, abundó.

Camila Isabel va a cantar y bailará con el grupo Impulse. Toda la música será en inglés, dirigida por Raúl Barrio, quien hizo todos los arreglos. Adelantó algunas de las canciones que interpretará.

“My Heart Will Go On”, éxito de la película “Titanic”; “I Will Always Love You”, de la película “The Bodyguard” icónicamente cantada por Whitney Houston; el musical “Wicked Defying Gravity”, piezas del musical “Chicago”, y ⁠piezas del musical “West Side Story”, entre otros.

“Será una noche mágica. Poder interpretar todos los éxitos de las películas y obras presentadas en Hollywood, con arreglos nuevos hechos acá... Me ilusiona mucho esta presentación porque será en el Conservatorio de Música, mi alma mater, donde estudié, y como parte de la graduación, por primera vez, hice un recital. Ahora me presentaré como profesional”, sostuvo.

La vocalista tendrá de invitados en su concierto al ganador de la cuarta edición de “Objetivo Fama”, Juan Vélez; al maestro de la trompeta Humberto Ramírez, el grupo de baile Dance, del Colegio Marista y encargados del “opening” del concierto; Voce 21 y el cantante cristiano Gaby Molina, quien además de cantar a dúo con ella estrenará su sencillo “Jardín”.

Boletos disponibles en Ticketera.