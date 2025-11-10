El cantante colombiano Carlos Vives anunció este lunes su gira ‘Tour al sol 2026’, que recorrerá ciudades de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico entre abril y junio del próximo año.

Vives pisará los escenarios de Toronto, Montreal, Nueva York, Nueva Orleans, Chicago, Miami y San Juan, entre otras localidades.

El repertorio de los conciertos abarcará desde los primeros éxitos de Vives y canciones de su álbum ‘La tierra del olvido’, que este año celebra 30 años desde su lanzamiento, hasta sus producciones más recientes, con un montaje visual alrededor del icónico sol de La Provincia, la banda histórica que acompaña al artista.

Vives, reconocido por su contribución a la música latina y su renovación del vallenato desde hace más de tres décadas, ha recibido 18 premios Latin Grammy y dos Grammy, además de haber sido nombrado ‘Persona del año’ en 2024 por la Academia Latina de la Grabación.

Recientemente, el artista participó en ‘Somos más’, el tema oficial de Telemundo para la Copa Mundial 2026, junto a los cantantes Wisin, Emilia y Xavi, que se estrenó en octubre durante la gala de los Premios Billboard de la Música Latina.