Para el cantante Carlos Vives, Puerto Rico es mucho más que su impresionante flora, gastronomía exquisita y enriquecedora historia. La nación caribeña se convirtió en la tierra donde trazó su carrera artística hacia el estrellato y hasta conoció un gran amor que lo ayudó a encontrar una familia extendida.

“Mi vida se unió a Puerto Rico desde que hice la novela ‘Gallito Ramírez’, pero después de parir dos hijos en el pueblo de San Germán, de querer tantos amigos en Cabo Rojo, Mayagüez, ya aquí se dio una conexión afectiva muy poderosa, y sí, tengo dos chicos que adoro, que siempre me recuerdan de todo lo que pasó en Puerto Rico, por su forma de ser, su forma de hablar, por todo lo que vivimos y crecimos allá”, compartió la estrella colombiana, al manifestar su encanto por Lucy y Carlos Enrique, productos de su relación con la puertorriqueña Herlinda Gómez.

“Puerto Rico hoy forma parte de mi patria, de esa patria que mi música me llegó a entender”, reiteró.

Y ahora, la Isla del Encanto será protagonista de su nueva gira de conciertos “Tour al Sol de 2026”, que culminará el próximo 5 de junio en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“Fíjate tú dónde termina la gira, que será exactamente el momento en que llegaremos al Sol, y Puerto Rico es una de las grandes capitales solares. La dependencia a la estrella es en todo, para el ánimo, para la alegría, para la vida, para la música, para el trabajo, para irte en lancha... ¡Para todo!”, sostuvo el artista.

“Los puertorriqueños tienen una cultura musical tan extraordinaria que enriqueció lo mío”, apuntaló Vives. “Hoy puedes escuchar mi música y sentir unas influencias de Puerto Rico, y yo me siento orgulloso de eso”.

El intérprete de “Fruta fresca” asegura que, además de su familia de sangre, la Isla fue clave para su salto al estrellato, dado que fue el primer lugar donde interpretó en vivo los éxitos de su séptimo disco “La tierra del olvido”, producción de 1995 que se convirtió en clave para esta serie de conciertos que arranca el 16 de abril en Toronto, Canadá.

“Toda esta gira engloba desde ese disco y será un ciclo del Sol que nace y se pierde luego en el mar”, expresó al asegurar que las funciones serán una propuesta musical “cinematográfica, teatral”, con experiencias muy distintas a las que ha llevado al Choli anteriormente.

“Mi mensaje siempre está ahí, valorar mucho a Puerto Rico; su cultura es algo fuera de serie”, acotó.

Arranca una nueva era con “Te dedico”

De otro lado, Vives también se encuentra entusiasmado de arrancar una nueva era musical con el estreno de su sencillo “Te dedico”, con el que regresa a sus raíces sonoras y líricas románticas.

“Yo siempre he sido un romántico, pero también he sido un costumbrista, y esta canción es un reflejo de una era de mucha diversidad, un junte con mucho amigos, y una carta para decirles que ustedes son lo máximo”, indicó.

El nuevo tema formará parte de su próximo álbum, que se titulará “El último disco” y que aseguró será “épico”.

“Si te gusta, sí, ya esto es lo último, no hay más”, dijo el intérprete entre risas para luego retomar la compostura y afirmar que la producción viene con ese deseo de volver “a ciertos valores” donde la figura de la mujer es vista “como lo más sublime de todas las creaciones”.

Otro detalle emocionante del lanzamiento es que el video musical tiene como protagonista a su hijo, Pedro Vives, quien encarna la esencia del tema que, simplemente, invita a desconectarse un poco y apreciar a ese ser querido en su totalidad.

“Es un disco que me llena de mucho orgullo, es muy diverso, porque habrá muchas cosas románticas, mucha profundidad; verás ese momento en donde el artista abre mucho el corazón y dice cosas que a cierta edad ya quieren contar otras”, afirmó el intérprete.

Los boletos para el concierto de Carlos Vives en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot están a la venta en Ticketera.