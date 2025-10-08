El municipio de Carolina se prepara para una velada inolvidable este sábado, 11 de octubre, con la celebración de una nueva edición de la esperada Noche de Conciertos.

La cita musical será en el Centro de Servicios Municipales de Isla Verde, a partir de las 6:00 p.m., y promete una noche cargada de ritmo, talento y celebración caribeña.

El evento, organizado por el Gobierno Municipal Autónomo de Carolina y su alcalde, José Carlos Aponte Dalmau, reunirá sobre el escenario a destacados exponentes de la música tropical, con la participación estelar de la Orquesta de Conciertos de Carolina, dirigida por el maestro Franky Suárez. La orquesta ofrecerá un repertorio diverso con especial énfasis en los ritmos tropicales y caribeños, en un espectáculo pensado para el disfrute de toda la familia.

PUBLICIDAD

Uno de los momentos más esperados de la noche será la presentación del reconocido cantante y compositor Joseph Fonseca, quien se unirá a la orquesta para poner a bailar al público con su inconfundible estilo, mezclando merengue y bachata en un despliegue de energía y sabor.

También dirá presente el afamado trompetista Charlie Sepúlveda, con su propuesta Buena Vista Celebration, un homenaje vibrante a la música cubana que combina jolgorio, nostalgia y romanticismo, acompañado de un grupo de músicos de primer nivel.

“En Carolina, celebramos la música como una fuerza que nos une y nos llena de orgullo. Esta Noche de Conciertos será una experiencia inolvidable para compartir en familia y con nuestra comunidad. Queremos que cada carolinense y visitante sienta que en Isla Verde tiene un espacio de alegría, encuentro y buena música”, expresó el alcalde José Carlos Aponte Dalmau.

La actividad contará con estacionamiento disponible, servicio de transportación gratuita desde el Balneario de Carolina, además de kioscos gastronómicos y la participación de artesanos locales, creando un ambiente completo para disfrutar de lo mejor de la cultura puertorriqueña.