La cantante urbana boricua Cashlady regresa a su tierra luego de una exitosa gira por Europa, donde visitó Málaga, Las Palmas de Gran Canaria, y destacándose especialmente en el Carnaval de Tenerife, uno de los más importantes y prestigiosos del mundo, solo superado por el de Río de Janeiro.

Con tres presentaciones ante miles de fanáticos, Cashlady ha logrado ganarse el corazón del exigente público canario, quienes ya la consideran una de las suyas. Su energía en el escenario y su carisma han sido clave para conquistar a una audiencia diversa, consolidando así su proyección internacional.

“Llegar a Tenerife y al resto de las Islas Canarias es como llegar a casa. Desde el principio hicimos clic y cada día me quieren más. Es hermoso recibir cariño no solo en las presentaciones, sino también en cualquier lugar al que voy. Ya sea en un centro comercial, un restaurante o hasta en el hotel donde me hospedo, siempre hay fans que desean conocerme y tomarse fotos conmigo”, expresó emocionada la artista mediante comunicado de prensa.

Cashlady ha compartido escenario con grandes exponentes del género, como el colombiano Beele, y ha sido parte de importantes eventos como el Orgullo Gay Dominicano. Su compromiso con la inclusión la ha llevado a integrar el lenguaje de señas en sus presentaciones, permitiendo que la comunidad sorda pueda disfrutar de su música.

“Aprendí lenguaje de señas gracias a mi primo, a quien a los cuatro años le detectaron sordera. Desde entonces, me propuse aprender 10 palabras diarias hasta lograr comunicarme con fluidez con personas con discapacidad auditiva”, contó la cantante.

De regreso a Puerto Rico, Cashlady continúa enfocada en su crecimiento artístico. Próximamente, visitará República Dominicana, México y Colombia, y en el verano volverá a España, donde recorrerá varias ciudades de la península y las Islas Canarias, reafirmando su conexión con el público europeo.

Con cada paso, Cashlady sigue elevando el nombre de Puerto Rico en la escena musical internacional, demostrando que el talento boricua no tiene fronteras.

Cashlady vive momentos importantes en su carrera ya que además del éxito internacional obtenido acaba de firmar contrato con la empresa internacional FUSE lo que ampliará la difusión de su música y la coloca en otro nivel en la industria. En esta compañía también distribuye la música de exponentes urbanas como Ivy Queen y Bodine.