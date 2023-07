El exponente urbano Cauty está enfocado en darle comienzo a una etapa donde su vida musical y personal comienzan a tomar giros sin precedentes.

Mientras el boricua disfruta de sus más recientes triunfos como artista y le mete caña a sus próximos proyectos musicales, ya está en la espera de escribir las primeras palabras de un nuevo capítulo: la paternidad.

“Ese proceso de crear música mientras uno está en ese ajetreo, que tú sabes que quita mucho tiempo y es tedioso, pues lleva a mostrar ese lado más personal y vulnerable. Es una experiencia... yo digo que son bendiciones”, expresó Christhian Daniel Mojica, nombre de pila del reguetonero, quien ha colaborado con colegas del género urbano como Jowell y Randy, Ñejo, Myke Towers, Rauw Alejandro, Dalex, Guaynaa, y más reciente, Lenny Tavárez.

Cauty se encuentra en procesos de terminar "Notas y desvelo", álbum que agrupará experiencias de vida recientes dado que espera convertirse pronto en papá. ( Suministrada )

Este momento definitivo para el cagüeño se produce justo cuando está trabajando con fuerzas en su segundo álbum, que llevará el título de Notas y desvelos, del que asegura es una muestra de que el reguetón sigue más fuerte que nunca y representa una parte fundamental de la cultura puertorriqueña.

Según Cauty, este proyecto formará parte de la “primera temporada” del Cautyverso, donde buscará mostrar su versatilidad y vulnerabilidad como artista, pero sin perder la esencia del “dembow”.

“Esto es como si fuera una serie de Netflix, donde van a haber temporadas y cada una será un disco”, expresó sobre la primera producción de ese concepto, que se espera que salga este próximo otoño.

“Temas pa’ las nenas”

Cauty, quien ha alcanzado más de 500 millones de vistas en sus videos en YouTube, expresó sentirse agradecido por la acogida que ha tenido su más reciente sencillo, La pena, que lanzó el pasado miércoles 5 de julio en colaboración con Lenny Tavárez, en el que ambos expresan preocupación por la relación tóxica en la que se encuentras los enamorados de la historia.

“Siempre que colaboro con el ‘brother’, pues al público le gusta el tema, le gusta la música. Logramos lo que queríamos, que era un tema pa’ las nenas con el que se identificaran, y más para esas mujeres que están en una relación que les quita el brillo, les quita la luz”, expresó el exponente, quien aseguró que el sencillo, que ha llegado al millón de “views” en la plataforma de streaming de Google, también se mueve en otras redes sociales, tales como TikTok.

Dirigido por Daniel De Bourg, el video musical muestra a los artistas en un pasillo de puertas abiertas entre cuadros y una alfombra roja, ofreciéndole a la figura central de la historia una salida de esas circunstancias de la vida.

“Lenny y yo somos superpanas fuera de la música y nos gusta hacer este tipo de concepto así, que sea diferente. Esto es una relación tóxica, pero no de las que se hablan por ahí, que llegan a algo más allá, que se tornan violentas. Para mí, eso no es saludable y algo que ni debería pasar. Esto va dirigido a esas relaciones donde hay una mala costumbre, algo que se convierte en un círculo vicioso, donde la persona sabe la decisión que debe tomar, pero hay algo que la amarra y no le permite llevar a cabo la misma”, manifestó.

“Siempre me gusta tocar temas desde esta posición, donde lleve un mensaje y no todo el mundo lleva en la música”, agregó el intérprete de Lloras.