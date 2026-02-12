Puerto Rico se une desde hoy para celebrar por todo lo alto el centenario de Catalino “Tite” Curet Alonso, compositor que con sus letras únicas inmortalizó nuestra identidad nacional. Con composiciones que han recorrido el mundo, Tite celebró el orgullo de ser afrocaribeño y señaló las injusticias sociales del pueblo latinoamericano en canciones que son clásicas de la música popular hispana.

Con motivo de honrar la memoria del escritor guayamés y mantener vivo el legado del autor de más de 2,000 temas, el Comité Centenario Catalino “Tite” Curet Alonso (CCCTC) realizará hoy un homenaje a las 10:00 a.m. en el Cementerio Santa María Magdalena de Pazzis del Viejo San Juan, donde yacen sus restos. Sus hijos, Hilda y Eduardo Curet Velázquez, entregarán una ofrenda para honrar su memoria, mientras que el abogado y profesor Héctor Luis Acevedo fungirá como orador principal del encuentro.

El encuentro incluirá también una presentación musical del grupo Plenibom, vinculado a la folclorista y escritora Norma Salazar, quien fue su compañera de vida y a quien Tite apoyó en múltiples iniciativas culturales.

“El propósito de este esfuerzo es darle a conocer a aquellas personas que por la cuestión que hubo del proceso de las regalías de Tite, que llevó a que el trabajo que compuso estuviera vedado por 15 años, nosotros nos dimos a la tarea de llevar ese mensaje de quién era Catalino, la importancia de quién fue como compositor y como ser humano, y todo lo que aportó Tite a la cultura de este país”, compartió José Rodríguez Santiago, presidente del CCCTC, en referencia a una disputa legal que mantuvo silenciada la música de Tite de la radio nacional.

En 1995, Catalino Curet firmó un contrato con la Asociación de Compositores y Editores de Música Latinoamericana (ACEMLA), una sociedad de derechos autorales que a diferencia de otras, exigía pagos adicionales a sus licencias para la difusión de su catálogo.

ACEMLA entabló demandas contra emisoras radiales y establecimientos donde solía oírse la música de Tite (como hoteles, restaurantes y hasta iglesias), por lo que muchos decidieron dejar de tocarla para evitar problemas legales. Esto implicaba composiciones interpretadas por estrellas de la canción como La Lupe, Tito Rodríguez, Ismael Rivera, Héctor Lavoe, Cheo Feliciano, Andy Montañez, Rubén Blades, Nelson Ned, Sandro, Menudo y muchos otros,

El efecto de esto fue que al dejar de sonar su música, el compositor dejó de ganar las regalías por la difusión de sus canciones. Luego de su muerte en 2003, su familia mantuvo una disputa legal iniciada años antes bajo el alegato de que había sido engañado al firmar un contrato que solo beneficiaba a la casa editora. En 2009 el tribunal federal en San Juan liberó gran parte de su acervo musical.

Catalino Curet Alonso nació en Guayama en 1926. Estudió periodismo y sociología en la Universidad de Puerto Rico. Por más de 30 años trabajó en el Servicio Postal de los Estados Unidos, que siempre consideró su “verdadera escuela” para observar la vida cotidiana y aprender sobre la condición humana. Además, fue columnista para distintos periódicos del País.

Más actividades en su honor

Rodríguez Santiago indicó que el CCCTC también estrenó la exposición “Viva Curet, el Poeta del Pueblo”, que incluye el trabajo fotoperiodístico de su autoría que formó parte del libro que lanzó el año pasado con el fin de mostrar el lado más íntimo de la destacada figura.

“Tite le cantó a los pobres, a los de barrio, Tite cantó contra el racismo, a los oprimidos. Este fue el compositor que dio a conocer éxitos que han perdurado por años y años”, manifestó Rodríguez Santiago, quien además indicó que la edición 168 del Carnaval Ponceño sería dedicada al reconocido escritor.

“Es un trabajo que no tiene comparación, canción que escribía, canción que se convertía en un éxito. Figuras como Héctor Lavoe, Cheo Feliciano, Andy Montañez, Ismael Miranda, toda esa gente se nutrieron de esas composiciones que siguen actualmente lo que es el diario vivir de Puerto Rico, porque un ‘Juan Albañil’ todavía existe en las calles de este país; de la gente que construye los edificios y después de construidos no los dejan entrar porque no son de esa clase social. Esa es la importancia de preservar el legado de Tite Curet Alonso”, agregó.

Rodríguez Santiago destacó que las fiestas y eventos para honrar a la “Pluma de la Salsa” son muchos más. Una de las actividades en conmemoración a su legado tendrá lugar el próximo 21 de febrero, donde el colectivo antirracista y decolonial Ilé llevará a cabo el taller “Una tarde para Tite”, en el Taller Comunidad La Goyco, donde diversas figuras conversarán sobre la estética, reverencia ancestral, lucha intergeneracional y narración oral del compositor afropuertorriqueño. Dicha actividad también contará con actividades para niños.

Por otro lado, la Fundación Nacional para la Cultura Popular, sede del CCCTC, ofrecerá una serie de talleres de pinturas para niños el próximo 28 de febrero desde sus instalaciones en el Viejo San Juan, donde también se realizará un mural del rostro del compositor.

“Hemos combinado la cuestión educativa, la cuestión cultural, para que haya un híbrido de todas esas situaciones importantes que marquen este centenario”, indicó.

Desde Ponce...

La Perla del Sur siempre ha guardado gran cariño por Tite, quien compuso varias de sus grandes canciones para ponceños como Héctor Lavoe, Cheo Feliciano e Ismael Quintana. Este fin de semana, Ponce dedica sus fiestas de carnaval a su memoria.

“Este año, el Carnaval Ponceño no solo brilla por sus vejigantes y comparsas, sino que late al ritmo del alma de nuestra música. Dedicamos esta gran fiesta a la memoria del maestro Tite Curet Alonso, el poeta del pueblo que con su pluma inmortalizó el sentir de nuestra tierra”, expresó la alcaldesa Marlese Sifre.

El carnaval arranca oficialmente hoy en la Plaza de las Delicias con el Baile de las Máscaras. Sigue mañana viernes con un desfile desde la calle Isabel hasta la Plaza de las Delicias con la entrada del Rey Momo y música en vivo desde las 6:00 de la tarde. Entretanto, el sábado 14 de febrero, Día de San Valentín, habrá música en vivo desde las 2:30 p.m. y el desfile de reinas comenzará a las 7:00 de la noche, culminando con la coronación. El domingo se hará el tradicional desfile de carrozas desde las 11:00 de la mañana, comenzando en el Boulevard Miguel Pou, entrando a la calle Isabel hasta la Plaza las Delicias, iniciando la oferta artística a la 1:30 de la tarde.

El Gran Mariscal del Carnaval será Ángel “Papote” Alvarado del Grupo Esencia, las presidentas serán Hilda Curet, hija de Tite, y su nieta Astrid Rosero Curet.

Telemundo se une a la celebración

Con motivo del centenario de Tite Curet, Telemundo presentará hoy una programación especial que abarcará desde “Pegaos en las mañana” hasta “Puerto Rico Gana”, incluyendo las ediciones de Telenoticias.

Con el propósito de dar a conocer su vida y obra a las nuevas generaciones, cada producción local rendirá homenaje al compositor con contenido especial, como entrevistas a familiares, historiadores y expertos en música, así como análisis de sus composiciones y reportajes que incluyen la cobertura de eventos especiales por motivo de su centenario.