El reconocido intérprete puertorriqueño Chayanne ha reiterado cuánto el ejercicio se ha convertido en una fórmula ganadora en su meta por lucir bien y estar en salud. El artista utilizó sus redes sociales para compartir un video en el que habla sobre su disciplina en este sentido, en especial para cumplir con su fanaticada en medio de su gira “Bailemos otra vez”.

Vestido de negro y luciendo una gorra, el cantante reveló que se lesionó una rodilla, lo que requirió suturas para cerrar la herida.

“Tengo que acondicionarme porque, primero, que el show exige. Pero yo me lastimé la rodilla corriendo con Nara, que es mi perrita, subiendo las escaleras, y me cogieron puntos en la rodilla”, relató mientras señalaba el área donde fue intervenido.

“Pero no fue en la rodilla. Fue en la parte alta”, especificó más adelante. “Por eso me cogieron puntos, pero estoy bien. Y ahora fortalezco, y así se hicieron los shows, y yo feliz. Qué rico lo estamos pasando en Chile”, prosiguió en el visual que termina al son de la canción “Se me quedó”.

Los comentarios elogiando su compromiso no tardaron en aparecer. “Tanto esfuerzo y trabajo para estar bien dando el 100% siempre ,un profesional ante todo , que te sientas mejor de tu rodilla nanai !! besitos y abrazos querido”, escribió la usuaria jacquelinesm63. “Ejemplo de constancia, responsabilidad y amor por su trabajo y sus fans, te amamos”, comentó mabe_angel. “Te admiramos mucho @chayanne vamos por esa recuperación en la rodilla!!! Gracias por tu amor”, mencionó loretito_vega.

El cantante, quien realizó sus primeros espectáculos en Chile en agosto, cuenta con varias fechas pendientes en el país para este mes. A Puerto Rico le tocará el turno el 8, 9, 15 y 16 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.