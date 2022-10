La cantante puertorriqueña Chesca se une a su compatriota la rapera Villano Antillano y a la intérprete venezolana Corina Smith para crear un junte explosivo con el sencillo bailable “Activá”.

La sintonía vocal de las tres artistas predomina en “Activá” para una armonía interpretativa que realza la prominencia musical del tema de reggaetón. Cada intérprete le da su toque único y su vibra particular para llevar un mensaje de empoderamiento con acordes que invitan al baile. Chesca seduce con su voz melodiosa, mientras Villano Antillano se distingue por su genialidad en el rap. Corina Smith complementa la fórmula con su entonación dulce y serena.

El video musical presenta a las cantantes con su dinamismo y una alta dosis de sensualidad mientras establecen su actitud para romper barreras y festejar la vida.

El tema lanzado bajo la compañía discográfica Saban Music Group ya se encuentra disponible en todas las plataformas de música digital.

“Activá” reafirma el liderazgo de cada artista en la escena urbana, con la particularidad que distingue el perfil musical de cada una.

Chesca avanza a paso firme en su trayectoria artística con letras que enaltecen la autonomía de la mujer y su valía personal. La voz de éxitos como “Piensas En Mí”, “Tu Weekend” y “Soltera” ha colaborado con artistas como Arcángel, De La Ghetto, Pitbull y Jon Z. Su canción “Te quiero Baby (I Love You, Baby)”, con Pitbull y Frankie Valli, supera los 20 millones de “streams”. Su trayectoria cuenta con presentaciones en exitosos programas de televisión como “Live with Kelly and Ryan” y “Jimmy Kimmel Live!”.

Villano Antillano continúa imponiéndose en la industria musical con sus letras honestas. La rapera puertorriqueña, que ha sobresalido con temas como “Muñeca, “KLK”, “Vendetta” y “BZRP Music Sessions #51″ (que trabajó con el reconocido productor argentino Bizarrap), recientemente regresó de una serie de presentaciones exitosas en España. Además, la intérprete, quien fue invitada por el famoso diseñador Jean Paul Gaultier al evento “Scandal” en el Paris Fashion Week, tiene espectáculos programados para el año próximo para prestigiosos festivales en Argentina, Chile, Colombia y España.

Corina Smith sigue dejando huella con su versatilidad artística y el lanzamiento de temas que acumulan millones de reproducciones en las plataformas digitales. Dentro de su personalidad musical, disfruta fusionar ritmos del pop, reggaetón y R&B. “Rápida”, “GPS”, “Te voy a extrañar” y “Todo o nada” (con la colaboración del artista urbano Eladio Carrión), componen parte de su lista de éxitos. Su talento la ha llevado a trabajar con Arcángel, Noriel, Lyanno y Brray. En marzo de este año, la también actriz lanzó su EP “Antisocial”, que incluye los sencillos “Roto” y “Especial”.