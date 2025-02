Está que se ríe sola. Así se encuentra Choco Orta con la presentación de autobiografía “Si me comprendieras”, este martes a las 7:00 p.m., en la Librería Casa Noberto, de Plaza Las Américas.

“Estoy feliz de poder compartir con el público mi historia, mi lucha, mi verdad. Es un recorrido por mi vida, mis logros, mis caídas y mis aprendizajes. Quiero que la gente conozca a Choco Orta más allá de la tarima y que aún con tantas piedras en el camino, uno puede lograr sus propósitos en la vida y ser exitosa”, manifestó con emoción la veterana cantante.

“Fue editado por Fernando McLanil bajo la editorial Imago. Además, fue comisionado y subvencionado por el Dr. Hugo Tovar desde Colombia, lo que lo hace aún más especial para mí”, sostuvo sobre el libro que le tomó nueve meses en escribir y que espera llevar a cada rincón de la Isla.

PUBLICIDAD

El martes, el libro será presentado por la doctora Marie Ramos Rosado. El sábado 15 de febrero, a las 5:00 p.m.estará en la Casita de la Música de Cayey; el domingo 23 de febrero a las 12:30 p.m. en la Librería El Candil de Ponce y el sábado 8 de marzo a la 1:00 p.m. en la Sala Leopoldo Santiago Landero, antigua alcaldía de Caguas, entre otros lugares que irá anunciando.

“Por el momento, mi libro está disponible en Librería Casa Norberto y Librería El Candil, pero mi intención es llevarlo a más librerías. Además, estará disponible en Estados Unidos y en otras partes del globo terráqueo. Para quienes prefieran leerlo digitalmente, lo pueden conseguir a través de Amazon y Kindle”, informó.

Otra motivo de felicidad para la artista, es el lanzamiento de su nuevo sencillo “Tan fácil”, del maestro Willie Rosario, el cual está disponible en todas las plataformas digitales.

“Este bolero me enamoró desde la primera vez que lo escuché en la voz de Bobby Concepción. Es un tema de desamor que transmite una verdad cruda y elegante a la vez. El maestro Willie Rosario, a sus 100 años, me regaló el arreglo musical y me dio su bendición para grabarlo. Para mí eso fue como recibir un tesoro en mis manos. Willie Rosario no solo es una leyenda de la música, sino un hombre de palabra. Me dio su bendición y me dijo: ‘cántalo bien como siempre y hazlo tuyo’. Y lo hice con mucho respeto y amor, y gracias a mi equipo y taller creativo compuesto por Daliz Marie Fournier, las hermanas Luz Marie y Marilúz Santana, pude no solo grabarlo, sino también producir un videoclip que refleja la esencia de la canción”, añadió.

PUBLICIDAD

Con más de 50 años de carrera artística ininterrumpida, Orta ha recibido un sinnúmero de premios y galardones.

“He recibido múltiples reconocimientos, como tener un mural frente a la casa de mis padres hecho por la Dra. Siuko García, y ser exaltada al Salón de la Fama de la Música en Puerto Rico gracias al señor José Nieves Nieves. También poseo un busto en la Plaza de los Salseros, creado por la artista y escultora María Elena Perales. Además, he sido reconocida por la Cámara de Representantes y el Senado. Desde la ciudad de Nueva York, el grandísimo filántropo Richard Izquierdo Arroyo me ha reconocido con múltiples galardones y subvenciones. Pero el premio más grande… ese me lo da la gente. Un premio físico se pone en una vitrina, pero el amor del público, ese lo llevo en el alma”, aseguró.

De todos estos reconocimientos uno de los más que valora es el busto con su imagen en la Plaza de los Salseros en Santurce.

“Es un honor inmenso, pero también una gran responsabilidad. Un busto suele colocarse cuando uno ya no está, así que tenerlo en vida me invita a seguir haciendo historia y a mantener viva mi música. Mami tiene 91 años y aunque a veces olvida algunas cosas, siempre me dice: ‘Mija, tú eres grande’, y eso para mí vale más que cualquier reconocimiento. Mis amigos me felicitan, me animan y me recuerdan que este logro es fruto de años de lucha, esfuerzo y amor por la música”.

Por todos estos grandes logros es considera por muchos de sus fans y público en general como la “negra del siglo”.

“Me honra profundamente que me llamen así, pero siento que ese título lo comparto con muchas mujeres negras que han dejado huella en nuestra historia. En Puerto Rico, Ruth Fernández fue pionera y abrió caminos que hoy seguimos transitando. Si me consideran parte de ese legado lo recibo con respeto y compromiso, pero siempre reconociendo a las que zurcaron el camino para mí y sembraron la semilla para que hoy mi voz tenga eco”, concluyó.