Mientras uno está listo para debutar en la fiesta más grande del “Pueblo de los Lancheros”, otro ya está bien puesto para vacilar con su fanaticada en plena temporada de Navidad.

Christian Alicea y la Banda Algarete están listos para montar la fiesta en la cuarta edición de la “Feria en Cataño”, que tendrá lugar en el Frente Marítimo el próximo 6 y 7 de diciembre.

Los artistas llegaron este martes al Centro de Convenciones Miguel Santiago Ocasio para presentarse como parte de la oferta musical que habrá disponible en el evento multitudinario traído por la destilería Bacardí, dándole la bienvenida a la época festiva con los diversos ritmos que distinguen a Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Alicea, por su lado, compartió con Primera Hora sentirse honrado no sólo de unirse al festín que espera recibir alrededor de 200,000 visitantes durante el fin de semana, pero también de llevar su salsa por primera vez al municipio costero.

“Siempre había escuchado que la Feria Bacardí era una de las ferias más grandes de Puerto Rico, y siendo uno nuevo talento, que estén contando con uno para un evento como este es una bendición”, destacó el lareño, quien expresó sentirse privilegiado de compartir la misma tarima que la Sonora Ponceña, quien se encargará del gran cierre de la actividad cultural, así como otras figuras como Plena Libre, Gerardo Rivas, La Tribu de Abrante, entre otros.

Figuras como La Tribu de Abrante, Gerardo Rivas, Ismael Flores de la Banda Algarete y Christian Alicea se unen a la nueva edición de la "Feria en Cataño". ( Suministrada )

“Con todos los compañeros presentes, se forma una trulla entre colegas locales y artesanos, y cuando se junta todo eso, se siente uno en casa”, destacó el intérprete de “Hello, What’s Up”.

“¡Es una bendición, y yo espero que, cuando estemos en tarima, la gente se lo goze, se disfrute lo que estamos haciendo", agregó.

Alicea manifestó estar listo para conectar con la audiencia que se dé cita a la actividad cultural que reunirá a más de 250 artesanos que, en formas diversas, honrarán las tradiciones de la Isla del Encanto desde la costa del mar.

“Al final, esto será para el pueblo, aquí viene todo tipo de público, y, para nosotros, lo que queremos es llevar alegría, tener ese contagio con la gente, ¡eso es lo importante!“, compartió el salsero, quien continúa disfrutando la recepción que ha tenido su último proyecto ”Swingkete Vol. 1: Maratón“, que formará parte del repertorio con el que pondrá a los boricuas y turistas a bailar de lo lindo.

PUBLICIDAD

“Al final, se está trabajando para eso, al final, estamos disfrutando mucho lo que hacemos, nos apasiona y seguimos aprendiendo”, expuso el boricua.

Ismael Flores, por otro lado, manifestó su alegría por volver a encender con su energía rockanrolera en el Frente Marítimo, al tiempo que catalogó como una “bendición” reencontrarse con los boricuas en espacios que fomentan la cultura nacional.

“Para mí, siempre es un placer estar aquí, y que llegue la Navidad, y que la gente quiera seguir viendo Algarete todos los años en uno de los ‘parties’ más duros de Puerto Rico, de verdad, está brutal”, resaltó el ponceño, quien todavía se sorprende cada vez que le toca treparse al escenario y presenciar el mar de personas que se da cita a la Feria.

“Si llegas aquí a la 1:00 de la tarde, estás apreta’o, necesitas llegar más temprano para entrar a todo esto, porque la verdad que es increíble cuántos vienen para acá”, dijo el intérprete de “El Muñeco”.

El rockero aseguró sentirse agradecido por el apoyo que continúa recibiendo tras 33 años de trayectoria, por lo que anhela que, en la temporada que honra el nacimiento del niño Jesús, la gente sigan conectados a su fe, y que sigan con salud.

“Les deseo salud, bendiciones, y que Santa Claus y los Reyes Magos les traiga lo que pidan, y si no se los trae, el año que viene se los van a traer”, dijo el cantante.