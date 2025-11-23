El cantautor Christian Daniel presenta su sencillo “Canto”, una canción que plantea el valor de levantarse más allá de la dificultad.

El tema se inspira en los “tiempos en el que miles de latinoamericanos enfrentan la separación familiar, la migración forzada, la incertidumbre y la presión de sobrevivir lejos de su tierra”, según declaraciones del comunicado de prensa, y describe el tema musical como uno de profundidad “emocional que abraza la realidad que tantos están viviendo”.

El lanzamiento marca “una evolución artística del cantante, quien aborda esta temática desde una perspectiva moderna, sensible y relevante para el momento actual. Más que una balada, más que un desahogo, es un recordatorio de la fortaleza, dignidad y resistencia de nuestro pueblo: los que caen, se levantan. Los que lloran, luchan. Los que pierden, vuelven a empezar”, agrega el escrito.

PUBLICIDAD

Con el tema, Christian Daniel procura afianzar su versatilidad musical y seguir expandiendo su propuesta artística “con un lanzamiento que toca fibras profundas y refleja madurez emocional”, luego de su éxito con la canción “Diez de Diez” junto a Jowell, y tanto en Puerto Rico como “en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa”.

El video musical expande este mensaje con escenas de gran impacto, como guerra, “separación de familias por ICE, rostros marcados por la tristeza y el miedo, y paisajes luminosos que simbolizan esperanza, fe y vida”.

“‘Canto’ es el grito que me sale del alma. Es mi desahogo, mi verdad, mi manera de sacar todo lo que he cargado por años. Esta canción representa fuerza, libertad y la voz de todos los que han tenido que levantarse después de caer. Trabajar con Lenier fue especial porque él también canta desde el corazón”, expresó Christian Daniel mediante el comunicado de prensa

Christian continúa con sus compromisos artísticos, siendo el próximo destino Panamá, donde se presentará en el Teletón el próximo 12 de diciembre.