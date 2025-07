Tras su exitosa presentación en el Club Tropicoro de El San Juan Fairmont Hotel en Isla Verde, reaparece Chucho Avellanet “dispuesto a todo”, como ha bautizado a su concierto, en Moneró Café Teatro & Bar del Centro de Bellas Artes de Caguas, con funciones los domingos 3 y 17 de agosto a las 4:00 de la tarde.

El veterano cantante aclaró, con picardía, que en su espectáculo habrá de todo un poco, menos hacer de stripper.

“No voy a brincar ni a pelar pa’ bajo, por el contrario, es un espectáculo bonito y romántico como el que presenté para los enamorados en el Tropicoro, con temas que grabé en la época de la Nueva Ola y otros éxitos de mi trayectoria. Me quedó muy bueno, por eso lo quise repetir y traer a Caguas”.

Añadió que está emocionado “porque en esta ocasión voy a incluir nuevos elementos que estoy seguro van a ser del agrado del público. No voy a tener artistas invitados; me va a acompañar, en la dirección musical, Carlos Roig, un grupo de músicos y dos coristas”.

En esta presentación no faltarán temas como “Jamás te olvidaré”, " Love story", “Mil violines” y “Abeja reina”, entre otras.“También va a haber comedia, de todo un poco, será una noche muy especial”, aseguró.

Se la da a Bad Bunny

Chucho no está ajeno al fenómeno musical que ha generado Bad Bunny con su residencia en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. De hecho, elogió su capacidad de convocatoria y aportación al desarrollo económico y publicitario de la Isla.

“Me parece fantástico lo que ha hecho, es fenomenal. Genera buenas cosas para Puerto Rico; nos ha puesto en el mapa”.

¿Fuiste a ver a Bad Bunny?

“No he podido porque estuve de viaje por San Agustín y recién llegué a la Isla”.

¿Te gustaría ir a su concierto?

“Sí, pero creo que en estos momentos no voy a conseguir boletos”.

Fuiste ídolo de la juventud de los 70′. Hoy el ídolo, no solo de Puerto Rico sino del mundo, es Bad Bunny. ¿Cómo comparas ambas épocas?

“Son totalmente diferentes por los avances de la tecnología que para mi tiempo no existía. Recuerdo que uno de mis primeros viajes fue a Argentina. Cuando la revista que cubrió mi presentación publicó la reseña ya yo estaba en Puerto Rico. Ahora todo se transmite por Internet y las redes sociales al momento. Hay más facilidades de mercado porque te ven y te conocen; en mis tiempos no era así. Yo llegué a presentarme en lugares que no sabían quien era”.

¿En qué países te llegaste a presentar?

" Perú, Argentina, Venezuela, Guatemala, El Salvador y México, entre otros paises".

Te has mantenido vigente por más de 63 años, ¿cuántos discos has grabado y qué has hecho para conservar tu voz?

“He grabado 46 producciones discográficas. Sobre mi voz te diré que esta ahí, es como caminar el día que no puedas no caminas más. No he hecho nada especial para conservarla, es un regalo de Dios”, sostuvo.

Boletos disponible en Ticketera y la boletería del Centro de Bellas Artes de Caguas.