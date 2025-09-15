Luego de sus recientes conciertos en el Moneró Café Teatro & Bar del Centro de Bellas de Caguas, Chucho Avellanet lleva su romance a Ponce, donde se presentará en la Bodega de Méndez, el próximo sábado 20 de septiembre, a las 8:30 de la noche.

En su concierto “Jamás te olvidaré“, producido por el actor Joffre Pérez, el veterano vocalista hará un recorrido por sus grandes éxitos musicales, entre lo que incluirá ”Se acabó”, “Fugitiva”‚ ”Magia blanca”, “Love Story”, “Mil violines”, “Abeja reina”, “Que mal amada estás” y “Jamás te olvidaré”, que da título al concierto, una de sus canciones estandarte que tiene 62 años de haberla grabado, entre otras.

PUBLICIDAD

“Voy a cantar acompañado por el maestro Carlos Roig y cuatro musicos. Interpretaré los temas que la gente espera de mí, una combinacion musical de mis grandes éxitos. Además reviviré las canciones de la Nueva Ola”, manifestó.

“Ya me había presentado en la Bodega de Méndez. Me gusta mucho, porque es un lugar íntimo, perfecto para el romance. Ponce me trae muchos recuerdos, porque fue el lugar donde canté como solista por primera vez, en el Hotel Intercontinental”, añadió.

Para boletos puede comunicarse a los teléfonos (787) 354-2000 y (787) 651-1999.