( The Associated Press )

La organización internacional de abogacía Global Citizen anunció hoy “VAX LIVE: The Concert to Reunite the World”, un especial que será transmitido mundialmente con el objetivo inspirar confianza en las vacunas en todo el mundo y ayudar a que las vacunas COVID-19 lleguen a todos, en todas partes.

Durante el especial, Global Citizen pedirá a filántropos y corporaciones que donen suficientes “dólares por dosis” para vacunar a los más de 27 millones de heroicos trabajadores de la salud que están sirviendo en la primera línea de la pandemia COVID-19 alrededor del mundo todos los días. El especial también alentará a los defensores del desarrollo global y los creadores de cambios a pedir a los líderes mundiales que den prioridad a la distribución equitativa de las vacunas COVID-19 para todos, en todas partes.

PUBLICIDAD

“VAX LIVE: The Concert to Reunite the World” se grabará previamente en el SoFi Stadium de Los Ángeles. La transmisión por televisión y streaming será el sábado 8 de mayo por ABC, ABC News Live, CBS, YouTube, estaciones de radio y aplicación de iHeart. La transmisión de “VAX Live”comenzará a las 8:00 p.m., hora del este de Estadops Unidos. El concierto también se transmitirá por FOX a las 11:00 p.m.

El evento se llevará a cabo con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el primer ministro de Italia y el presidente del G20, Mario Draghi; el primer ministro de España, Pedro Sánchez; el presidente Cyril Ramaphosa, de Sudáfrica; la primera ministra de Noruega, Erna Solberg; el primer ministro de España, Pedro Sánchez, y el estado de California. El especial será conducido por la artista, actriz y productora multiplatino Selena Gómez, e incluirá una noche de presentaciones musicales de Jennifer Lopez, Eddie Vedder, Foo Fighters, J Balvin y H.E.R.

Como socio exclusivo de transmisión global, YouTube transmitirá una versión extendida de “VAX LIVE: The Concert to Reunite the World” en el canal de Global Citizen de 90 minutos, que incluirá presentaciones musicales y apariciones adicionales de NCT 127 y los creadores de YouTube, Daniel “El Travieso”, Kati Morton, ShootforLove, Thembe Mahlaba y el The Try Guys.

“Como comunidad global, estamos en una carrera contra el tiempo y la clave para volver a estar juntos es la vacuna. Necesitamos generar confianza en las vacunas en los Estados Unidos y en todo el mundo, y alentar a las personas a que se vacunen lo más rápido posible”, dijo Hugh Evans, cofundador y director ejecutivo de Global Citizen. “Hay una luz al final de este túnel, pero hacer que las vacunas lleguen a todos, en todas partes, independientemente de quiénes sean o de dónde sean, es clave para garantizar el fin de esta pandemia en todo el mundo. Todos debemos unirnos para volver a encaminarnos hacia la erradicación de la pobreza extrema”.

PUBLICIDAD

Como parte de VAX LIVE, Global Citizen está haciendo una campaña para apoyar la iniciativa acelerador de acceso a herramientas COVID-19 (ACT), incluido COVAX, un programa de intercambio de vacunas codirigido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para garantizar que los países con bajos niveles de ingresos pueden acceder a las vacunas COVID-19. “VAX LIVE: The Concert to Reunite the World” tiene como objetivo inspirar a los ciudadanos del mundo a hacer un llamado a los gobiernos, pidiéndoles que prometan $ 22.1 mil millones, el saldo pendiente que necesita ACT-Accelerator para obtener dos mil millones de dosis, pruebas y tratamientos de la vacuna COVID-19 para los países más pobres del mundo para fines de 2021.

Para lograr el acceso global a las vacunas y la confianza, VAX LIVE: El Concierto para Reunir el Mundo tiene como objetivo:

· Aumentar las donaciones de dosis de vacunas a países de bajos ingresos, generar confianza en las vacunas y promover la aceptación de la vacuna, ayudando a garantizar el acceso para todos, en todas partes;

· Pedir a los filántropos y corporaciones que donen suficientes “dólares por dosis” para ayudar a vacunar a los más de 27 millones de heroicos trabajadores de la salud, que están en primera línea en los países más pobres y que más necesitan acceso a las vacunas;

· Pedir a los gobiernos, corporaciones y filántropos que inviertan $ 22,1 mil millones adicionales para llevar dos mil millones de dosis de vacunas y otras herramientas médicas a los países más pobres;

· Difundir los compromisos financieros entre los socorristas regionales que apoyan los esfuerzos de salud, educación, hambre, equidad y clima;

· Alentar a las empresas farmacéuticas a comprometerse a vender vacunas COVID-19 a un precio de producción: obtener ganancias a expensas de vidas humanas obstaculiza el progreso; y

· Generar confianza en las vacunas educando y capacitando a las audiencias para que obtengan respuestas a sus principales preguntas sobre las vacunas COVID-19.