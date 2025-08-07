Con una carrera musical en crecimiento y una firme conexión con sus raíces, el artista urbano Conep regresa este lunes, 11 de agosto, a su natal Patillas para celebrar, por segundo año consecutivo, su actividad comunitaria de “Back to School”, un evento gratuito dirigido a los niños y jóvenes del municipio.

La actividad en conjunto con Dynamic Récords, disquera que lo representa, se llevará a cabo de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. en el Terminal de Carros Públicos de Patillas e incluirá entrega de materiales escolares, cortes de cabello sin costo ofrecidos por barberos y estilistas del área, entretenimiento infantil, casas de brincos, refrigerios y otras sorpresas para las familias asistentes.

“Patillas es mi hogar, aquí comenzó todo y poder regresar con algo que puede hacer la diferencia para nuestra juventud me llena de orgullo. Esta iniciativa me nace del corazón, como una forma de devolver a mi comunidad un poco del cariño que siempre me brindan”, expresó el artista.

Conep, cuya presencia musical ha ido en continuo desarrollo en la escena urbana local e internacional, forma parte del sello discográfico de Dímelo Siru y Jay Wheeler, Dynamic Récords, con el cual ha acumulado millones de reproducciones en plataformas digitales con sus proyectos de reguetón y trap, así como compositor.

Además de su carrera en la industria de la música, Conep ha demostrado un compromiso constante con el desarrollo social de su pueblo. La primera edición de este evento, realizada en 2024, impactó a más de 300 niños y jóvenes.

Este año, la invitación está abierta a todas las familias patillenses que deseen participar de un día especial lleno de alegría, solidaridad y preparación para el nuevo año escolar. La entrada es libre de costo y abierta al público general.