El Conjunto Quisqueya se lanza en una nueva aventura rítmica con su nuevo tema “Mi viejo papá”, con el cual rinden tributo a los padres. La canción, que había sido graba por Javish Victoria en versión de balada en una de las producciones pasadas del reconocido grupo, ahora fue regrabada en el género de merengue.

“Estamos supercontentos con la acogida que en tan poco tiempo de haberla grabada ha tenido del público”, manifestó con emoción Javish.

El esposo de la cantante boricua Awilda “La Mimosa”, ofreció detalles de la nueva producción discográfica.

“ ‘Mi viejo papá’ es un tema que grabé en 1979 en una produccion de relleno, porque es una balada y nosotros cantamos merengue. Pero con esta canción sucedió algo especial por su letra resaltar la figura paterna, que siempre ha estado rezaga por las madres, porque las madres son las madres... (Entonces) tuvo buen arraigo del público”, explicó el cantante sobre la acogida que logró el número.

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“Tomando en cuenta su popularidad, cuando hablé con Chucky sobre el deseo de grabar un nuevo tema ese fue el que me vino a la mente y no me equivoqué. Fue un invento que se trabajó en mes y medio, y ha sido todo un éxito”, aseguró.

El videoclip del tema resultó una pieza de mucha emotividad para Javish Victoria. La producción se produjo con inteligencia artificial y lo presenta abrazando a su padre ya fallecido. Su emoción fue tal que no pudo contener las lágrimas.

“El videoclip fue grabado en Orlando, Florida. Me llevé tremenda sorpresa porque no sabía que se había incluido a mi padre, Amado Victoria. Cuando lo vi abrazarme se me salieron las lágrimas de la emoción. Me siento feliz de poder honrar con el tema su memoria y a todos los padres del mundo. Es una buena canción para dedicársela a los padres en la celebración de su día”, abundó en referencia a la fecha que se celebra el mes próximo.

El Conjunto Quisqueya compuesto, además de Javish Victoria, por Chucky Acosta, Elías Santana y Adib Melgen, con 52 años de trayectoria, es una de las orquestas de merengue favoritas del pueblo puertorriqueño. Su presencia se ha hecho sentir a lo largo de la Isla en distintas fiestas patronales, festivales y actividades privadas, donde participan todo el año.

Su próximo encuentro con el público será el 31 de mayo en la Gala de la Familia Cortés en el Museo de San Juan. Luego, el domingo 7 de junio, se presentarán en el Festival del Pastel de Arroz en Corozal.

“Agradecemos a los medios de comunicación y al pueblo puertorriqueño por el apoyo que siempre nos han brindado desde nuestros comienzos en el 1971, cuando comenzamos cantando merengue en la Universidad de Puerto Rico. Ha pasado más de medio siglo desdeentonces Esta bella isla que amamos tanto ya la consideramos nuestra segunda patria”, concluyó.