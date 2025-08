Los cantantes venezolanos Corina Smith y Lasso unen fuerzas para lanzar un dueto explosivo, honesto y emocional que lleva por nombre “Mi Ex No Quiere a Nadie”.

El tema, que ya disponible en todas las plataformas digitales, no busca ser solo una canción, sino una confesión cruda sobre las relaciones inconclusas envueltos en ritmos modernos.

“Es una canción para todos los que alguna vez sintieron que estaban en una relación a medias, porque alguien seguía emocionalmente atado a su ex”, explicó Corina Smith, en un comunicado de prensa.

“Mi Ex No Quiere a Nadie” habla desde un lugar incómodo y común: el de intentar construir algo con alguien que todavía no ha soltado su pasado.

Con una letra visceral que combina ironía, vulnerabilidad y un dejo de resignación, ambos artistas buscan llevar al público a ese momento íntimo donde uno se da cuenta de que compite con un fantasma.

“Hay canciones para enamorarse, para olvidar... esta es para cuando estás en el medio, cuando sabes que algo no anda bien pero aún no sabes cómo salir”, sostuvo Lasso, en declaraciones escritas.

El lanzamiento llega acompañado por un videoclip oficial, que busca ser una pieza clave en la narrativa del tema. Dirigido por un equipo creativo de alto perfil, el corto musical juega con metáforas visuales del desapego, los ciclos que no se cierran y las heridas invisibles.

Con “Mi ex no quiere a nadie”, Corina Smith y Lasso persiguen marcar un punto de encuentro clave entre dos corrientes musicales que han ganado terreno en la escena latina: el pop emocional con raíces alternativas, y el pop urbano con narrativa femenina fuerte.

Puedes ver el nuevo video aquí: