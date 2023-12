El Coro de Niños de Ponce, dirigido por María Inés Suárez, dio inicio a sus “Trullas Navideñas”, una serie de conciertos gratuitos presentados en iglesias, comunidades e instituciones con los que ha recorrido los 78 municipios de la Isla.

El sábado 9 de diciembre a las 8:00 de la noche subirá a escena en el Teatro Monseñor Vicente Murga de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en Ponce el Cuadragésimo Concierto de Navidad titulado “Paz en la tierra”, se anunció mediante comunicado de prensa.

En el evento participarán todos los integrantes del Coro interpretando lo mejor del repertorio navideño. El Coro de Preparatoria, dirigido por Agnes Ruiz, cantará varias selecciones tradicionales como “Vicentillo”, mientras el Coro Elemental, bajo la dirección de Mayte Morales Frau, tendrá a su cargo “Carol of the Bells”, procedente de Ucrania, y un aguinaldo con décimas. El repertorio del Coro de Concierto incluye “Hermoso bouquet” de Manuel Jiménez en arreglo de Guarionex Morales Matos, así como canciones de los puertorriqueños Rafael Hernández y Noel Estrada. El concierto concluirá con varias interpretaciones a cargo de todos los integrantes del Coro entre las que se añade por primera vez al repertorio “Let There Be Peace on Earth” en arreglo de Craig Courtney. Este concierto es abierto al público, aunque se sugiere un donativo de $15.00 para Planta Alta y $20.00 para Planta Baja.

Mientras, el viernes 15 de diciembre a las 6:00 de la tarde se presentará en la Parroquia Cristo Rey en la Urbanización La Rambla, en Ponce, el Concierto de Navidad de “Repique caribeño”, primer y único coro de campanas establecido en la Perla del Sur.

Este concierto es abierto al público y se sugiere un donativo de $10.00 para contribuir al programa educativo del Coro de Niños de Ponce, institución sin fines de lucro dedicada por los pasados 40 años a la educación integral de niños y jóvenes a través de la música coral.

Para información adicional, audiciones y boletos, pueden llamar al (787) 844-0405 durante las tardes, enviar un correo electrónico a: coroponcepr@gmail.com , o enviar un mensaje por Facebook.