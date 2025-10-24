La súper estrella global de la música, Daddy Yankee, hizo su tan esperado regreso a los reflectores durante los Premios Billboard de la Música Latina 2025, marcando su primera aparición pública en una premiación desde su gira de despedida.

La leyenda del reggaetón tomó el escenario en un momento que electrizó a audiencias alrededor del mundo, estrenando en vivo por primera vez su nuevo sencillo Sonríele, primer lanzamiento de su próximo álbum Lamento en baile.

Vestido con un elegante traje azul oscuro, Daddy Yankee ofreció una presentación enérgica e inolvidable, llena de ritmo, pasión y emoción. Al final del espectáculo, sorprendió a los fanáticos al invitarlos a mirar detrás de sus asientos, donde él mismo había escrito notas especiales a mano, añadiendo un toque íntimo y profundamente personal a la experiencia.

Esta semana, Sonríele alcanzó la posición #1 en las listas latinas de Billboard, un logro que reafirma el impacto y liderazgo perdurable de Daddy Yankee en la música latina.

“Estoy viviendo una nueva etapa en mi vida, una en la que agradezco los talentos que Dios me dio y el propósito detrás de ellos”, expresó Daddy Yankee tras bastidores.

“Esta canción, y este álbum, tratan de sonreírle al dolor, encontrar luz en los momentos oscuros y celebrar la vida con propósito”, agregó el artista puertorriqueño.