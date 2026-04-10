Danny Rivera, una de las voces más importantes de Puerto Rico e Hispanoamérica, regresa a los escenarios con un magno concierto titulado “Inolvidable”.

El reconocido artista llevará su nuevo espectáculo en dos funciones. La primera tendrá lugar el sábado 6 de junio a las 8:30 p.m. en el Ponce Hilton Golf & Casino Resort, para beneficio de los que residen en las áreas sur y oeste de la Isla. La otra, mientras tanto, será el domingo 14 de junio, a las 5:30 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

En un comunicado de prensa, el cantautor afirmó que la puesta en escena se tratará de un recuento musical de esas canciones que se transformaron en inolvidables, que, según el boricua, le enseñaron a vivir del arte vocal y que lo han acompañado como musas durante décadas en los distintos escenarios del mundo.

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“Amar o Morir”, “Amada Amante”, “Quiéreme Mucho”, Tantos Deseos de Ella”, “Para Decir Adiós”, “Inolvidable” y “Madrigal’ serán interpretadas durante esta velada extraordinaria.

“Con parte de este repertorio me inicié como cantante de música popular y he compartido con esas canciones, mil y una noche. Bienvenidos a lo inolvidable, a los recuerdos del romance universal. Acompáñenme a cantarle al Amor”, expresó Rivera, en declaraciones escritas.

Como invitados especiales estarán el prestigioso Trío Los Andinos y la intérprete Mónica Plácido, la nueva estrella de la canción popular universal. La orquesta estará dirigida por Carlos “Pachito” Vega, junto a otros músicos formidables que son parte de la familia musical de Danny.

Para ambas funciones, los boletos están disponibles en Ticketera.

Este concierto será dedicado al gran maestro de la radio puertorriqueña y antillana José Manuel Rodríguez, creador del famoso programa radial “Canciones Inolvidables”, quien falleció en los pasados meses.