Listo para honrar a quienes le ayudaron a construir la seguridad en los escenarios y develar un pedacito de lo que será su futuro.

El cantautor y baterista David Rivera arranca un nuevo capítulo con el lanzamiento de “Cuentos, remixes y maquetas”, una trilogía musical donde el puertorriqueño sale de su zona de confort para explorar diversos géneros y apostar por un sonido nuevo en su repertorio.

“Esto se trata del cierre de una etapa y el inicio de otra, porque quiero tratar de que las próximas producciones sean una combinación bien interesante de este trabajo que preparé ahora”, aseguró el líder de la banda La Bámbula, quien compartió sobre la primera parte del proyecto musical que estrenó el viernes y que fusiona el EP que lanzó hace un año con una nueva secuela.

Según el egresado de Berklee College of Music, esa parte nueva rinde tributo a figuras que le ayudaron a trazar su camino, como los cantantes y compositores Glenn Monroig y Bobby Capó, hijo, así como el músico ecuatoriano Alex Alvear, miembro de la banda Mango Blue, en la que él llegó a tocar batería mientras residió en Boston, Massachussetts.

El nuevo proyecto contará con una colaboración con figuras como Luis Enrique y Tanicha López. ( Xavier Araújo )

“Esas canciones no se tratan de hacer ‘covers’ por hacerlo, son interpretaciones bien distintas a lo que los compañeros hicieron y pienso que a esa historia le doy el contexto mío, de lo que a mí me gusta hacer en la música”, expuso el boricua sobre el proyecto que también cuenta con la participación del “beatboxer” Black Rhythm.

Rivera, por otro lado, sostuvo que la última parte de este proyecto, que saldrá el próximo 13 de junio, busca convertir “pedazos incompletos” de su trabajo musical “a propósito” en un experimento donde fusiona melodías pocos convencionales en el género tropical para darle un sentido nuevo a su estilo musical.

“El sonido aquí es un poco más brillante... aquí escucharán una pieza que es un ‘merengue house’, hay otra canción que es un poco más ‘trapeoso’, pero en vivo lo tocaremos como si fuese un reparto, con ritmos del ‘calypso’. Es una experimentación de muchos sonidos y esa parte es la que representa esa inquietud de seguir buscando cosas”, expresó.

Primera Hora tuvo la oportunidad de escuchar “Dime”, trabajo en la que se unió a figuras como Luis Enrique y Tanicha López para llevar un número musical que promete hacer a muchos bailar con una fusión de ritmos caribeños y un sonido más industrial oriundo de la ciudad de Chicago.

“A mí me gustan muchos estilos de música. No me concentro en un solo estilo. No crecí escuchando salsa, ni en ese ambiente tampoco, pero sí tuve la oportunidad de escuchar muchos géneros y eso es lo que quiero proyectar. No soy solo un músico de salsa, soy un músico que hace buenas producciones y que busca contar historias”, indicó Rivera, quien anhela que el público se pueda gozar de “una propuesta interesante y distinta para que la disfruten y la bailen con otra gente”.

Estará enchufa’o todo el verano

Por otra parte, Rivera se mostró animado al dar a conocer que a partir de junio arrancará su gira de presentaciones gratuitas en Puerto Rico junto a los integrantes de La Bámbula, lo que representa una oportunidad nueva para dar a conocer su repertorio a un público nuevo.

“Esta gira será especial porque marca la primera vez que tocaremos fuera del área metropolitana. Será la primera vez que tocamos en el oeste, y pienso que hay que concentrarse en otras áreas que no sean San Juan solamente”, sostuvo el artista, quien dará inicio a las presentaciones el próximo 13 de junio en el Paseo de las Artes en Caguas, a las 8:00 p.m., y en Bahías, Ponce, a las 10:30 p..m

Los espectáculos continúan el 14 de junio en Moorings Beach Club Bar and Restaurant en La Parguera; el 15 de junio en Isla Cueva en La Parguera; el 20 de junio de Distrito T-Mobile en Miramar; el 21 de junio en Desde La Loma en Cervecera de Mayagüez, a las 3:00 p.m.; y en el Salinas Jazz Fest en La Marina de Salinas a las 10:00 p.m.; el 22 de junio en Ostra Cosa en el Viejo San Juan; el 28 de junio en FOK Brewery en Caguas; y la jornada por la Isla culmina desde Ventana al Jazz en Condado el 29 de junio.

“Parte de lo nítido de nosotros es la versatilidad de ver a los muchachos tocar, que ellos hacen dos cosas... Abraham Rosa toca la guitarra y canta, además de que es tremendo cantautor; Antuanette Rodríguez toca el güiro y la percusión, yo toco la batería y canto. Todo el mundo hace algo distinto, es otra experiencia vernos en vivo, a diferencia de lo que escuchan en los discos. Yo busco que la gente en Puerto Rico sepa lo que es este proyecto“, compartió el músico sobre la agrupación que cuenta con 13 integrantes.

Pero la gira no se queda aquí, ya que cruzarán hacia Estados Unidos el próximo mes de julio, con presentaciones en ciudades como Nueva York y Connecticut. Además, también tendrán la fortuna de llevar un pedazo de la Isla del Encanto hacia España, con unos espectáculos en la Sala Villanos en Madrid el próximo 1 de agosto y una participación en el 9 MÁS i MÁS Festival en Barcelona para el 8 y 9 de agosto.