El reconocido intérprete puertorriqueño De La Ghetto llegó a la Casa Spotify de Bogotá para celebrar junto a un grupo selecto de seguidores el lanzamiento de su álbum “Starlight”, una producción que marca el cierre de una trilogía musical iniciada a comienzos de este año.

Durante el evento especial, el cantante compartió de primera mano detalles sobre el proceso creativo del proyecto, escuchó impresiones de sus fanáticos y habló en exclusiva detalles sobre los temas que conforman esta nueva propuesta discográfica.

La actividad apadrinada por la famosa plataforma digital de música buscó generar un espacio íntimo y cercano, donde el público pudiera conectar con el artista en un ambiente pensado para la música y la conversación.

“Me siento increíblemente agradecido por tener la oportunidad de presentar ‘Starlight’ en Bogotá, una ciudad que siempre ha recibido mi música con tanto cariño. Poder compartir directamente con mis fanáticos y escuchar lo que sienten sobre este álbum es algo que valoro muchísimo”, expresó De La Ghetto mediante comunicado de prensa.

Starlight cuenta con siete temas y se convierte en la tercera entrega de una trilogía conceptual que refleja la evolución artística del cantante a lo largo de su carrera en el panorama musical, consolidando su visión sonora y su búsqueda constante de innovación dentro del género urbano.

El evento en la Casa Spotify reunió a medios, creadores de contenido y un grupo de seguidores, quienes vivieron una experiencia única alrededor de uno de los lanzamientos más esperados del artista puertorriqueño.