La agenda artística sigue llenándose de compromisos en fronteras internacionales. Australia, Colombia y una gira próxima para comenzar en Estados Unidos. El entusiasmo lo hace sentir pleno. Pero el valor de la sencillez y vivir con los pies en la tierra, también.

“Hubo un momento al principio de mi carrera que yo me creía que ‘I was on top of the world’ (en la cima del mundo), y tuve un par de asuntos en mi vida que me dijeron ‘hey!’”, recordó el artista urbano De La Ghetto en un encuentro con Primera Hora para hablar sobre su nueva producción discográfica, “Daylight”, que estrenó en mayo. “Yo creía que yo era mejor que todo el mundo, y tuve par de oportunidades que yo podía hacer, y no lo hice, par de artistas con los que yo podía firmar, y no lo hice, par de canciones en las que yo podía montarme, y no lo hice creyendo que yo soy mejor que todo el mundo”, lamentó. “Pero yo aprendí rápido de mis errores”.

Caer en cuenta de esta realidad lo volvió a poner en la senda correcta para seguir labrando su trayectoria y mantenerse vigente 20 años después. Explorar nuevos sonidos se sumó a este propósito, y con “Daylight” lo manifiesta una vez más. “Es un disco un poquito más maduro, un poquito más comercial, más movible”, describió con ilusión sobre el EP de siete temas. “Son ritmos afrocaribeños, más tropicales, sin perder la esencia de lo que es De La Ghetto”. Si bien cuidó mucho de este detalle, confesó que algunos fanáticos le manifestaron su sorpresa.

“La gente no está acostumbrada a escuchar un ‘afro’, así que cuando salió el tema ‘Loco’, al principio a la gente como que le gustó, pero se tardó en arrancar porque a lo mejor la gente esperaba un reguetón de mi parte o un trap”, analizó. “Y como es un tema más comercial, es más bailable, es más maduro, pues al principio era como que ‘está bueno, pero ¿por qué no sacas un reguetón o un trap?’, y les digo, ‘mi gente, hay que madurar con el tiempo, hay que cambiar, ya llevo 20 años en esto, tengo 40 años, no podemos seguir hablando de lo mismo, porque ya lo que es el trap y toda esa onda está ‘cool’, porque yo fui uno de los que comenzó eso, pero es un género más juvenil’”.

“Loco” le ha regalado uno de sus mayores logros. “Es mi primer ‘Top 5 Latin Pop Urban’ en mis 20 años de carrera que llevo. Nunca había llegado al Top 5, Top Latin Pop, y estamos ‘Top 10 o 15 en Latin Rhythm’ en los Billboard americanos”, resaltó con gran ilusión.

“Daylight” es el primero de una serie de dos EP. El segundo, “Moonlight”, lo lanzará este mes y a nivel sonoro será “más nocturno, más ‘clubby’, más ‘party’, más festival, un poquito más electrónica, reguetón”.

El rapero también abordó la razón por la que, por primera vez, optó por lanzar un EP. “Estamos en una era que va bien rápido. La gente ya no está para sentarse a escuchar un disco de 18, 20 y pico de canciones como antes”, dijo sobre lo imperativo de ajustarse a los tiempos. Sin embargo, se disfrutó el desafío de ser mucho más selectivo para los temas, en comparación con la costumbre de escoger un repertorio extenso. “Fue bien difícil el escogido. Pero me gustó, porque cuando tú haces un álbum de 15, 20 canciones, hay canciones que son como que relleno. Aquí no. Aquí era escoger las mejores siete”.

Una de sus colaboraciones es con el artista urbano español JC Reyes. “Es un R&B. JC Reyes es un gitano español, como en las películas”, describió con admiración. “Ahora mismo, él es como el Anuel de España porque lo de él es música un poquito más calle, más urbano, más americanizado”.

Fiel a la música

Dedicarse a la escena musical le ha regalado numerosas satisfacciones. “Amo lo que hago. Yo comencé en esto y no era ni por el dinero, ni la fama. Simplemente, porque yo quería cantar”. En este sentido, destacó el peso de comprometerse con cada proyecto, fuera de recostarse del apoyo del público.

“Cuando se lanza un disco sigue la misma ansiedad del principio”, confesó pensativo. “’¿Qué dirá la gente?’, ‘¿le gustará a la gente?’, ‘¿le gustará esto, lo otro?’, porque ya son 20 años y muchos chamaquitos tienen 19, 20 años. Cuando yo comencé eran unos bebés, o no habían nacido todavía, ¿me entiendes? Pero yo trato de siempre mantenerme con lo que está pasando en la música, con la moda, con las redes sociales”, dijo. “Si tú no vas con el ‘flow’ y con el cambio, te quedas atrás. Tienes que evolucionar con lo que está pasando”.

Ser una referencia para la nueva generación es uno de los aspectos que atesora. Una de tantas anécdotas que valora es la de su colaboración con Bad Bunny para el álbum “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”.

“Cuando hice el tema con Bad Bunny en Nueva York, ‘Acho PR’, me contó par de anécdotas de cuando era chamaquito. Por ejemplo, el tema ‘Solo y vacío’, que fue mi primer balada que yo hice, en mi primer disco, ‘Masacre musical’, él decía ‘mano, yo tenía una amiga que ella a mí me gustaba y yo lloraba todas las noches escuchando ‘Solo y vacío’ en la cama, escuchando el tema’, y yo decía ‘wow’”, reveló con cierta sorpresa. “Era como que, él me contaba esas cosas, y me está hablando el artista número uno del mundo, y me está diciendo eso a mí. Eso me infló. Él me lo dijo, ‘lo que eres tú, Arcángel, Jowell y Randy, Ñengo, yo crecí escuchándolos a ustedes, y gracias a ustedes yo soy quien soy hoy en día’”, prosiguió, y reiteró su decisión de abrazar la humildad. “Yo vengo desde abajo y ya yo no dejo que eso me infle la cabeza”.

Una cancha para La Perla

El amor por uno de los lugares donde tuvo parte de su crianza y recibió apoyo a nivel musical, sigue latente. Por eso decidió involucrarse en el proyecto de restaurar la cancha de baloncesto de La Perla, en el Viejo San Juan, lo que todavía está en proceso.

“El deporte es algo bien importante para nuestra juventud de Puerto Rico”, expuso. “Yo creo que hace falta más de eso, y qué mejor que La Perla, que es una de las canchas más icónicas en el mundo y en el Caribe. Hace falta combinar un poco más el deporte con la música, porque los chamaquitos hoy en día quieren ser cantantes más que atletas. Pero hay que inspirarlos, porque ahora mismo en Puerto Rico no hay ayuda para los atletas”, lamentó. “No hay nada pasando en las escuelas públicas con el deporte. Yo creo que algo que nosotros los artistas deberíamos hacer es inclinarnos más a ayudar a los atletas de Puerto Rico y motivar a los chamaquitos”.